Die Rockfreunde Ammersee bringen die schrillen 70er-Jahre ins Drei Rosen

Der ehemalige Gasthof in der Dießener Schützenstraße wird zur Showbühne für die Münchner Glam Gang.

Die kulturelle Nutzung des ehemaligen Dießener Gasthofs Drei Rosen wird im April mit vier Theateraufführungen der Commedia Dießen und einem Livekonzert der Rockfreunde Ammersee intensiviert. Am 22. April macht dabei die Münchner Glam Gang Station in der Schützenstraße 22 und entführt das Publikum zurück in die schrillen 70er-Jahre.

Mit Lippenstift, Glitzer-Make-up und Plateaustiefeln kam damals der einzigartige Glamrock, um die Welt zu verändern.

Genau dieser Musikepoche haben sich die Musiker der Münchner Band Glam Gang verschrieben. Auf der Setlist stehen neben den Songs der Glamrock Ära (Sweet, T. Rex, David Bowie, Suzi Quatro, Slade und andere) auch jene der damals gerade auferstandenen Rockbands wie Deep Purple, Uriah Heep und Led Zeppelin. Außerdem finden sich auch Discohits, die in den 70er-Jahren die Tanzflächen füllten.

Zweimal schon war die Band in "Vor-Corona-Zeiten" zu Gast bei den Rockfreunden Ammersee und sorgte im damaligen Club 1516 jeweils für ein ausverkauftes Haus. Auch für das Konzert im Drei Rosen läuft der Kartenvorverkauf Erfolg versprechend. Tickets gibt es online unter eventbrite.de, weitere Informationen unter www.rockfreunde-ammersee.de. (AZ)