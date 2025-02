Die Schatztruhe Dießen feiert langjährige Ehrenamtliche

Zur Jahresfeier der Schatztruhe Dießen im Kramerhof in Riederau begrüßte Wilfried Heinrich, Leiter der Schatztruhe, viele Gäste. In seinem Grußwort lobte er das harmonische Miteinander in den Teams mit großer Außenwirkung: „Aktuell haben wir 40 Ehrenamtliche und allein in den vergangenen Monaten durften wir zehn neue Helferinnen begrüßen.“ Christine Hart fasste das Jahr zusammen: „Trotz fast zweimonatiger Schließung des Ladens wegen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen blicken wir stolz auf das Jubiläumsjahr zurück“, so Hart.

Fast 30.000 Artikel gingen im Jahr 2024 über den Ladentisch der Schatztruhe in Dießen

Wie stark der kleine Bekleidungsladen in der Prinz-Ludwig-Straße 12 in Dießen im vergangenen Jahr frequentiert wurde, lässt sich in Zahlen fassen: knapp 2000 Kundenkontakte hatte es gegeben und fast 30.000 Artikel gingen über den Ladentisch. Unschwer zu erahnen, welches Warenmanagement und wie viele fleißige Hände zu diesem Erfolg beigetragen haben. „Unsere Ehrenamtlichen sind stolz, Teil des Schatztruhen-Teams sein zu dürfen“, betonte Christine Hart.

Für langjährige Mitarbeit bedankte sich Marianne Asam, Koordinatorin Ehrenamt beim Bayerischen Roten Kreuz, bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Blumen. Seit fünf Jahren dabei sind Wolfgang Reindl und Eva Kettl, seit zehn Jahren Beatrice Anders, Antoinette Bagusat, Christine Hart, Marlene Högg, Agnese Martori, Marion Neumair und Hannelore Sedlmeir. 15 Jahre halten der Schatztruhe Renate Egwolf und Wilfried Heinrich die Treue. Die beiden fingen ihren ehrenamtlichen Dienst 2009 in der Schatztruhe Landsberg 2009 an und wechselten 2014 nach Dießen. (AZ)