Dießen

06:03 Uhr

Die Schwestern von St. Alban sind seit 100 Jahren Schutzengel für bedürftige Kinder

Plus Seit 100 Jahren kümmern sich Benediktinerinnen im Dießener Ortsteil St. Alban um bedürftige Kinder. Das Leitbild der Gründerin, ein Schutzengel für Kinder zu sein, hat bis heute Bestand.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Für Kinder wie ein Schutzengel sein –das wollte Baroness Barbara von Freyberg-Schütz schon vor 100 Jahren und das wollen die Benediktinerinnen von St. Alban um Priorin Sr. Ingeborg Ott, die zivilrechtlich immer noch als Verein der Schutzengelschwestern gelten,(Schutzengelschwestern in St. Alban) bis heute. Fürsprecherinnen, Fürsorgerinnen und Erzieherinnen für Kinder, die aus welchen Gründen auch immer vorübergehend oder auch dauerhaft nicht bei ihren Eltern leben können. Jetzt wurden „100 Jahre benediktinisches Leben und Kinderheim in St. Alban“ gefeiert.

Die Baroness, am 15. Januar 1885 als ältestes von sieben Kindern in Knörringen bei Burgau geboren, betreute selbst in einem Wohltätigkeitsverein in München arme Waisenkinder und absolvierte einen Krankenpflegekurs beim Münchner Roten Kreuz (…). Während des 1. Weltkriegs war sie als Rotkreuzschwester im Reservelazarett in St. Ottilien tätig. Nach Kriegsende wendete sich Sr. Annuntiata, wie sie sich nannte, hilfebedürftigen Kindern zu, denen sie in der Art eines Erholungsheims Ruhe und Kraft zuteilwerden lassen wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen