Die Skiffmania beim DSC eröffnet die Regattasaison am Ammersee

Irre schnell, riesige Segelflächen und manche Boote heben schon bei mittleren Windstärken ab. Die Skiffmania gehört zum sportlichsten, was der Regattabetrieb am Ammersee bietet.

18-Foot Skiffs, WASZP, International Moth oder 29er: Diese Boote zählen zum Sportlichsten, was die moderne Segelwelt zu bieten hat. Die international erfolgreiche Zweihand-Jugendklasse der 29er und die mit einer aberwitzigen Segelfläche ausgestatteten 18 Foot Skiffs tragen alle Merkmale sportlichen Segelns: Sie sind leicht, nicht kippstabil und irre schnell. Immerhin schwimmen diese Boote noch traditionell auf dem Wasser, während die federleichten Einhandboote WASZP und Moth mit Flügeln am Unterwasserschiff ausgestattet sind, wodurch der Rumpf bereits bei mittleren Windstärken abhebt. Alle diese Boote stellen extreme Anforderungen an Gleichgewichtsgefühl und Athletik, weshalb die Skiffmania im Diessner Segelclub (DSC) zu den spektakulärsten Regatten an Ammersee gehören dürfte. Bei den von drei Personen gesegelten 18-Foot Skiffs zählt die Skiffmania zudem zum European Circuit, der neben dem DSC auch Rennen in Ungarn, Italien und Dänemark umfasst. Daher waren für sie drei Wettfahrttage geplant, während die anderen Klassen lediglich am Samstag und Sonntag ihre Rennen bestritten.

Der Samstagvormittag war bei der Skiffmania für die Segler ziemlich frustrierend

Die Wettfahrtleitung schickte am Wochenende insgesamt knapp 50 Boote bei sehr wechselnden Bedingungen auf die verschiedenen Regattabahnen des südlichen Ammersees, berichtet der DSC. Der Samstag war zunächst von schwachen westlichen Winden geprägt, die auf dem Wasser zudem für Windlöcher und Dreher sorgten. Hier war taktisches Segeln gefragt und die fliegenden Boote erlebten einen eher frustrierenden Vormittag, da der Wind zu schwach zum Fliegen war. Erst am Nachmittag stellte sich ein stabiler Nordwind ein, der die Segler entsprechend forderte.

Bei der Skiffmania lief es sehr erfolgreich für die Jugend des Diessner Segelclubs. Foto: Frank Reger

In der WASZP-Klasse kam Moritz Hagenmeyer vom DSC am besten mit den Bedingungen zurecht und beendete den Samstag unangefochten als Tagesbester. Das gleiche Kunststück gelang dem Team Ole Guntermann und Moritz Wagner, ebenfalls DSC, im 29er. Die Tageswertung bei den 18-Foot Skiffs sicherte GER 46 mit Phillip Nocke, Thomas Martin und Simon Toplak, während sich in der Moth-Klasse Maximilian Mäge (BYC) am Samstag nur durch seine bessere Ergebnisreihenfolge vor den punktgleichen Kai Adolph, ebenfalls BYC, schieben konnte.

Am Sonntag machten die Sieger vom Samstag alles klar

Am Sonntag machten die Tagessieger vom Samstag jedoch alles klar. Bei ordentlich Wind und mit reihenweisen Erstplatzierungen ließen sie der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance. So mussten sich die 29er-Teams Mathilda Schäfer/Lisa Hoffmann (MYC) beziehungsweise Philipp Riedel/Moritz Aigner (DTYC) mit den Plätzen zwei und drei begnügen, bei den WASZP- Booten hatten Justus Ernst (DTYC) sowie Moritz Hamm (CYC) das Nachsehen. In der Moth-Klasse konnte Kai Adolph seine Zweitplatzierung vom Samstag locker gegen den Drittplatzierten Thomas Huber (SVBB) verteidigen und bei den 18-Foot Skiffs setzten sich die Zweitplatzierten Heinrich von Bayern/Latz Meissner/Tom Eggersdorfer deutlich vom drittplatzierten dänischen Team Thomas Elber/Phillip Silbrig/Niklas Stegmann ab. Da am 1. Mai Flaute herrschte, waren dies auch die Endplatzierungen der 18-Foot Skiffs beim CFG.

Die detaillierten Ergebnisse lassen sich von der Website des DSC herunterladen.