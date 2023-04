Die Werkstatt von Rudi Lerch in Dießen wird abgerissen

Ende des Jahres wird sich das Ortsbild in Dießen ein Stück weit verändern. Denn dann verschwindet die Reifen-Werkstatt von Rudi Lerch samt alter Tankstelle an der Lachener Straße. Das ist der Grund.

Kunden, die bei Reifen und Autozubehör Lerch in der Lachener Straße in Dießen dieser Tage an ihren Autos die Reifen wechseln lassen, müssen sich auf gravierende Änderungen einstellen: Denn so, wie in den vergangenen rund 20 Jahren, werden die Winterreifen diesmal nicht mehr bei Rudi Lerch eingelagert, sondern müssen von der Kundschaft mit nach Hause genommen werden. Der Grund ist so einfach wie für den Firmeninhaber dramatisch. Eigentlich müsste er bis Ende dieses Monats seinen Betrieb in der Lachener Straße einstellen, im Laufe der nächsten Wochen und Monate aber ist definitiv Schluss. Denn Lerch wurde von seinem Verpächter Werner Hart vom gleichnamigen Autohaus in Dießen gekündigt.

Rudi Lerch ist verzweifelt: Ein paar Jahre hätte er seinen Betrieb, den er seit rund 20 Jahren in Dießen betreibt, gerne noch aufrechterhalten. "Zumindest bis zur Rente in vier oder fünf Jahren hätte ich noch weitermachen wollen", sagt Lerch im Gespräch mit unserer Redaktion.

Vor 40 Jahren baute Paul Hart in der Lachener Straße in Dießen unter anderem eine Tankstelle. Der ganze Gebäudekomplex muss bis Ende 2023 abgerissen werden. Foto: Gerald Modlinger

Daraus aber wird definitiv nichts mehr. Das liegt aber nicht daran, dass die Familie Hart das Pachtverhältnis beenden möchte, sondern daran, dass auch die Harts das Grundstück räumen und die darauf stehenden Gebäude abreißen müssen. Denn ein vor 40 Jahren von Paul und Elfriede Hart mit der Grundstückseigentümerin geschlossener Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus und wird nicht mehr verlängert. Eine neue Bleibe für seinen Betrieb zu finden, stellt er sich unmöglich vor. Zumal "ich nicht von Dießen weg möchte".

Mittlerweile habe er allerdings schon das eine oder andere Jobangebot bekommen. Dennoch falle es ihm schwer, seine Selbstständigkeit aufzugeben.

Der Mietvertrag läuft Ende des Jahres aus

Der Vater von Werner Hart, Paul Hart, hatte den Grund an der Lachener Straße 17 in Dießen vor 40 Jahren gemietet und darauf Werkstatt samt Tankstelle errichtet. Damals sei ein Vertrag für 40 Jahre geschlossen worden, der Ende 2023 ausläuft, erklärt Werner Hart. Paul Harts Witwe Elfriede – mittlerweile 85 Jahre alt – lebt bis heute in dem kleinen Haus neben Lerchs Werkstatt. Vielen ist das Bild der alten Dame, die oft hinter dem einstigen Schaufenster der Tankstelle zu sehen ist, vertraut. "Mit 25 Jahren ist meine Mutter dort eingezogen", beschreibt Werner Hart die schwierige Situation für seine Mutter. "Jetzt soll sie noch einmal umziehen und sich anderswo einleben? Das wird sehr schwierig."

Auch das Ortsbild am nördlichen Ende von Dießen wird sich Ende des Jahres verändern. Denn sowohl die Werkstatt als auch das angrenzende Gebäude und die alte Tankstelle müssen abgerissen werden.