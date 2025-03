Diebe stehlen Stromaggregat von Baustelle in Dießen

Diebe waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Baustelle des Ammersee-Gymnasiums in Dießen tätig. Laut Polizei verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit von 19 bis 6.45 Uhr dort Zugang. Sie haben ein Zaunsegment heraus und entwendeten ein angekettetes Stromaggregat im Wert von etwa 5000 Euro. Die Tatausführung und das Gewicht des benzinbetriebenen Stromerzeugers lassen darauf schließen, dass es sich um mehrere Täter handelte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

