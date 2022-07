Dießen: Ausweichmanöver endet an einem Verteilerkasten

In Dießen fährt ein 82-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Stromverteilerkasten. Offenbar musste er einem anderen Fahrzeug ausweichen.

Am Mittwochabend ist es in der Lachener Straße in Dießen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Stromverteilerkasten beschädigt wurde. Nach Mitteilung der Polizei fuhr ein 82-jähriger Dießener die Lachener Straße ortseinwärts. Nach seiner Schilderung kam ihm im Bereich zwischen Sankt-Rasso-Weg und dem Heimgarten ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen, dem er ausweichen musste.

Unfall in Dießen: Die Polizei sucht Zeugen

Dadurch geriet er mit seinem Pkw auf den Fußweg und stieß dort gegen einen Stromverteilerkasten. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AK)