Dießen: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall

Weil eine Autofahrerin in Dießen die Vorfahrt beim Einbiegen in die Prinz-Ludwig-Straße missachtet, kommt es zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden.

Am Dienstagabend (12. September) wollte eine 35-jährige Dießenerin mit ihrem Auto gegen 17:05 Uhr von der Bahnhofstraße in die Prinz-Ludwig-Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines 49-jährigen Windachers, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei bei dem Unfall niemand, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. (AZ)

