Dießen

vor 17 Min.

Dießen: Bauministerium interessiert sich für die Huber-Häuser

Plus Die Zukunft der maroden Huber-Häuser in Dießen wird nicht nur in der Marktgemeinde diskutiert. Auch in München ist man auf die Gebäude aufmerksam geworden.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Die Zukunft der maroden Huber-Häuser an der Johannisstraße im Herzen von Dießen, ist auch dem Bayerischen Bauministerium ein Anliegen. Wie Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der Gemeinderatssitzung am Montag mitteilte, habe sie Besuch aus der Landeshauptstadt bekommen, Thema des Besuchs seien die Huber-Häuser gewesen.

Aufgrund von Berichten in den lokalen Medien sei man im Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in München auf die Huber-Häuser aufmerksam geworden. Nun sei eine kleine Delegation aus der Landeshauptstadt, der auch Vertreterinnen der Städtebauförderung angehörten, nach Dießen gereist. „Wir haben uns im Rathaus intensiv ausgetauscht und die Huber-Häuser besichtigt“, berichtete Perzul.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen