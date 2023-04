Dießen

18:30 Uhr

Beim ersten Auftritt des Kämmerers geht es in Dießen hoch her

Plus Gunther Füßle ist seit 1. April für die Dießener Finanzen zuständig. Bei der Haushaltsberatung treten deutliche Differenzen mit dem Finanzausschuss zutage.

Von Gerald Modlinger

Ziemlich kontrovers ist es zugegangen, als am Dienstagabend der neue Dießener Kämmerer Gunther Füßle zum ersten Mal mit dem Finanzausschuss des Gemeinderates zu tun hatte. Bei der Beratung des Haushalts zeigten sich recht unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die vorgelegten Zahlen zu bewerten sind, aber auch zur Arbeitsweise bei der Aufstellung eines Haushalts. So teilten mehrere Gemeinderäte die Aussage Füßles, die Finanzen würden "mit Vollgas an die Wand gefahren" nicht. Und sie pochten darauf, auch kleine Positionen in dem 555-seitigen Zahlenwerk anzusprechen.

Zu Beginn der Sitzung aber hatte Josef Niessl das Wort. Zwischen dem Weggang der früheren Kämmerin und dem Eintritt Füßles im Dießener Rathaus am 1. April hatte der externe Verwaltungsexperte den Auftrag bekommen, einen Etatentwurf zu präsentieren. Er zeichnete wie Füßle ein düsteres Bild der zukünftigen finanziellen Lage der Marktgemeinde. Dieses machte er am Überschuss des Verwaltungshaushalts (laufende Einnahmen und Ausgaben) fest, der für Investitionen im Vermögenshaushalt bereitgestellt werden kann. Bei voraussichtlich knapp 28 Millionen Euro laufenden Einnahmen bleibe nach Abzug der erwarteten laufenden Ausgaben nur eine Zuführung von 161.000 Euro zum Vermögenshaushalt mit gut neun Millionen Euro Volumen. Im nächsten Jahr sei sogar eine Unterdeckung zu erwarten und 2025 und 2026 jeweils über eine Million Euro. Davon müssten dann aber Kredittilgungen abgezogen werden, laut Finanzplan würde sich die Verschuldung der Gemeinde bis 2026 auf rund 20 Millionen Euro erhöhen.

