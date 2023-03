Dießen bietet Vereinen Räume im ehemaligen Museum an

Plus Die Marktgemeinde Dießen hat das ehemalige Carl-Orff-Museum im Rinkhof angemietet. Die Immobilie soll Vereinen und Privatpersonen als Veranstaltungsraum dienen.

Die Marktgemeinde Dießen bietet Vereinen, Organisationen und auch Privatpersonen eine neue Räumlichkeit für Sitzungen, Veranstaltungen, Vorträge und Ausstellungen an. Zu diesem Zweck hat die Kommune das leer stehende frühere Carl-Orff-Museum in der Hofmark angemietet. Das wurde jetzt im Gemeinderat berichtet, der am Montag die diesbezüglichen Nutzungsbedingungen beschlossen hat.

Der Beschluss, die Räume mit einer Nutzfläche von 150 Quadratmetern im Souterrain und im Erdgeschoss anzumieten, wurde bereits Ende vergangenen Jahres gefasst. Jetzt konnte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) Vollzug melden: Der Mietvertrag - vorerst auf zwei Jahre - sei unterschrieben. Im Erdgeschoss, so Perzul, könnte eine Fläche von rund 60 Quadratmetern beispielsweise für Treffen, Veranstaltungen und Lesungen mit bis zu 50 Personen genutzt werden, im Untergeschoss wäre eine Verwendung für Lagerzwecke vorstellbar. Für Nutzungen, die längerfristig angelegt wären, würde es dort allerdings an Toiletten und Belichtung fehlen. Perzul schlug als Gebühr eine Tagespauschale von 50 Euro plus die Kosten für die Reinigung vor. Das Angebot der Gemeinde richte sich an alle natürlichen und juristischen Personen, vor allem an die örtlichen Vereine, führte die Bürgermeisterin weiter aus. Auch private Feiern sollten möglich sein - allerdings mit einer zeitlichen Beschränkung auf 22 Uhr und ohne laute Musik, dies mit Rücksicht auf die Bewohnerinnen und Bewohner im Rinkhof.

Der Zweite Bürgermeister fordert die Auflösung des Mietvertrags

Gegen die Vorschläge aus der Verwaltung wurden im Gemeinderat einige Einwände erhoben. Ein paar Gemeinderäte bezweifelten zudem die Sinnhaftigkeit der Anmietung. Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (CSU) erachtete eigentlich nur die 60 Quadratmeter im Parterre für nutzbar an, dafür zahle die Gemeinde in zwei Jahren insgesamt 30.000 Euro, rechnete er vor. "Ich halte das für abenteuerlich", kritisierte er die Anmietung, und empfahl, den Mietvertrag wieder aufzulösen.

Bereits im Februar hat Celina Steber (links) vom St.-Ulrichswerk der Diözese Augsburg der Dießener Bürgermeisterin Sandra Perzul die Schlüssel für das ehemalige Carl-Orff-Museum übergeben, das die Marktgemeinde angemietet hat. Foto: Markt Dießen

So weit wollte zwar die große Mehrheit im Gemeinderat nicht gehen, allerdings zeigte die weitere Diskussion, dass die ehemaligen Museumsräume beispielsweise nicht für Bandproben geeignet sind. Die Bereitstellung von Räumen werde in jedem Fall ein Zuschussgeschäft für die Gemeinde bleiben, meinte Florian Zarbo (Freie Wähler), um eine Kostendeckung zu erreichen, müssten nämlich jeden Monat 26 Nutzungstage zusammenkommen. Bezüglich der Nutzungsgebühren wurde dann auch beschlossen, dass Nutzerinnen und Nutzer aus Dießen nur 25 Euro pro Tag bezahlen sollen - analog zum Blauen Haus.

Gestrichen wurde auf Vorschlag von Hannelore Baur (SPD), dass in dem ehemaligen Museum Familienfeiern stattfinden können. "Die Gemeinde ist nicht dafür zuständig, Räume für solche Geschichten zu schaffen", meinte sie, was eine 11:9-Mehrheit ebenso sah.

