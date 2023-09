Dießen

vor 32 Min.

Erinnerung an Einschulung: Den ersten Schultag vergisst wohl niemand

Plus Längst sind sie erwachsen und haben sich einen Namen gemacht. Anna Brink, Annunciata Foresti, Herbert Kirsch und Roland Kratzer erinnern sich an ihre Einschulung zurück.

Von Frauke Vangierdegom

Heute beginnt in Bayern das neue Schuljahr. Und auch für die ABC-Schützlinge im Landkreis Landsberg startet damit ein ganz neues Kapitel ihres Lebens. Der erste Schultag ist somit ein ganz besonderer Tag, an den sich viele auch Jahre später noch erinnern werden. So wie einige Dießener, deren Einschulung schon etliche Jahre zurückliegt. Mit dem Ammersee Kurier sind Anna Brink, Annunciata Foresti, Herbert Kirsch und Roland Kratzer noch einmal in die Vergangenheit gereist.

Im September 1966 wird Herbert Kirsch in München in die Grundschule an der Bad-Soden-Straße eingeschult. Im selben Jahr war Ludwig Erhard deutscher Bundeskanzler und die deutschen Leichtathleten Graf Werner von Moltke, Jörg Mattheis, Horst Beyer und Max Klauss erkämpften sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Budapest die ersten vier Plätze. In den USA feiert die Serie „Star Trek“ Premiere.

