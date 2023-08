Kleinster Kunsthandwerkermarkt Oberbayerns findet in den Seeanlagen statt

Drei Jahre war Pause, jetzt findet der ADK-Kunsthandwerkermarkt in den Dießener Seeanlagen wieder statt. Und im Marienmünster wird an Mariä Himmelfahrt Patrozinium gefeiert.

Laut Wolfgang Lösche, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) ist der Kunsthandwerkermarkt, der an Mariä Himmelfahrt, Dienstag, 15. August, am Kunstpavillon in den Seeanlagen stattfindet, der kleinste Kunsthandwerkermarkt in Oberbayern. "Das soll auch so bleiben, denn das ist unser Alleinstellungsmerkmal", so Lösche.

15 Ausstellerinnen und Aussteller der ADK präsentieren traditionsgemäß an Mariä Himmelfahrt rund um den Kunstpavillon in den Dießener Seeanlagen ihre Arbeiten. Heuer geschieht dies erstmals in den erst vor wenigen Wochen offiziell eröffneten neuen Seeanlagen.

Die ADK kündigt zum Kunsthandwerkermarkt auch zwei Gastaussteller an

Zwei Gastaussteller hat Wolfgang Lösche in diesem Jahr mit ins Boot geholt: Die Schondorfer Keramikerin Regine Hohmann, die selbst zeitweise Mitglied in der ADK war und den Messerschmied Alfons Bolley, der im Dießener Gewerkhaus seine Schmiede betreibt.

"Mit unserem besonderen Kunsthandwerkermarkt möchten wir den Ausstellerinnen und Ausstellern sowie den Gästen ermöglichen, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen", begründet Lösche die "kleine" Anzahl an Ständen. Ihm und den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst sei es wichtig, die Einmaligkeit des Marktes auf diese Weise immer wieder zu unterstreichen.

Neben Kunsthandwerklichem wird den Besucherinnen und Besuchern aber auch einiges an Kulinarik geboten. Es gibt Fischspezialitäten der Dießener Fischerfamilie Gastl, Kaffee und Kuchen sowie Crepes. Heuer erstmals dabei: Luis Lüps aus Utting, der seinen Bio-Apfelcidre vom Ammersee anbieten wird.

Der Kunsthandwerkermarkt der ADK findet am Dienstag, 15. August (Mariä Himmelfahrt) von 10 bis 18 Uhr in den Dießener Seeanlagen statt.

Blumen, Kräuter und Ähren zieren an Mariä Himmelfahrt das Marienmünster

Mariä Himmelfahrt ist aber nicht nur wegen des Kunsthandwerkermarkts ein besonderer Feiertag in Dießen. An diesem Tag wird auch das Patrozinium des Marienmünsters gefeiert. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Pfarrgemeinde freut sich dabei besonders über die Teilnahme aller Vereine mit Fahnenabordnungen. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Münsterchor und Orchester mit Auszügen von der „Missa a Buenos Aires“ von Palmeri.

Am 15. August wird auch das Patrozinium des Marienmünsters in Dießen gefeiert. Foto: Raimund Fellner (Archiv)

Außerdem werden zu diesem Gottesdienst auch wieder viele Blumen, Kräuter und Ähren die Dießener Kirche schmücken. Wie in allen katholischen Kirchen werden die Kräuterbuschen geweiht, die zu Mariä Himmelfahrt gebunden werden. Die Gläubigen erhoffen sich, dass die Kräuterbuschen Gottes Segen ins Haus bringen.

Danach ist Gelegenheit für ein gemeinsames Mittagessen im Traidtcasten. Zum Patrozinium bietet Pfarrer Josef Kirchensteiner um 11.30 und 14 Uhr auch wieder Führungen im Marienmünster an. (AZ)