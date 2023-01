Dießen

Dießens neuer Kämmerer kommt am 1. April ins Rathaus

Plus Nach der Ära Steigenberger bleiben dessen Nachfolgerinnen nur kurz in der Kämmerei im Dießener Rathaus. In wenigen Wochen kommt ein neuer Finanzchef ins Haus.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Nach dem Ende der 30-jährigen Ära Steigenberger im Jahr 2020 musste in der Kämmerei im Dießener Rathaus bereits zweimal das Namensschild ausgewechselt werden: Max Steigenbergers Nachfolgerin Regina Metz beendete ihre Tätigkeit nach eineinhalb Jahren aus privaten Gründen wieder, ihre Nachfolgerin Kornelia Mollemeier verließ die Dießener Verwaltung nach nur einem Jahr. In einigen Wochen tritt in der Kämmerei erneut ein neuer Mitarbeiter an. Der neue Stelleninhaber kann bereits auf eine vielseitige Beamtenkarriere zurückblicken.

