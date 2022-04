Dießen: Die Freien Wähler haben einen neuen Vorstand

Plus Vorstandswahlen bei der größten Fraktion im Dießener Marktgemeinderat: Die Freien Wähler haben eine neue Führung.

Seit 1952 engagieren sich die Freien Wähler als offene Bürgerliste in der Dießener Kommunalpolitik. Mit sechs Gemeinderatsmitgliedern ist die Wählervereinigung im Rathaus derzeit die stärkste Fraktion. Nun hat erstmals eine Frau einen führenden Vorstandsposten.