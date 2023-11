Dießen: Frau erlebt nach Gassi-Runde eine böse Überraschung

Eine Frau führt bei Bischofsried bei Dießen ihren Hund aus. Als sie zu ihrem Auto zurückkommt, macht sie eine unerfreuliche Entdeckung.

Eine böse Überraschung hat am Samstag eine 58-jährige Frau bei Dießen erlebt, nachdem sie ihren Hund ausgeführt hatte. Dazu war sie laut Polizeibericht zunächst mit ihrem Auto zu dem Waldparkplatz an der Staatsstraße Dießen-Rott bei Bischofsried gefahren. Von dort aus brach sie gegen 12 Uhr zu einer ausgiebigen Gassi-Runde auf. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, sah sie, dass eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche entwendet hatte. In dem zudem erbeutetem Geldbeutel befand sich unter anderem Bargeld in Höhe von 50 Euro. Die Polizeiinspektion Dießen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08807/92110. (AZ)

