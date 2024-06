Dießen

Dießen führt flächendeckend Parkgebühren ein

In Dießen ändern sich die Parkgebühren. Künftig muss auf praktisch allen Parkplätzen im Zentrumsbereich tagsüber an allen Wochentagen bezahlt werden.

Plus Künftig wird es schwer, im Dießener Ortszentrum tagsüber einen kostenfreien Parkplatz zu finden. Wo und wann die neue Gebührenverordnung wirksam sein wird, die der Gemeinderat jetzt beschlossen hat.

Von Gerald Modlinger

Die Zeiten, in denen in Dießen weitgehend kostenfrei geparkt werden konnte, werden in absehbarer Zeit vorbei sein. Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden, die gebührenpflichtigen Parkplätze und -zeiten massiv auszuweiten. In der Ortsmitte wird es damit tagsüber und an allen Tagen der Woche fast keine kostenfreien Abstellmöglichkeiten für Pkw mehr geben.

Gebühren waren in Dießen in den vergangenen Jahren schon scheibchenweise eingeführt worden. Zunächst wurde 2021 begonnen, die Parkplätze an den Bädern in Riederau und St. Alban zu "bewirtschaften", wie es im Amtsdeutsch gerne formuliert wird. 2022 folgten die Parkflächen am Bahnhof, an der Von-Eichendorff-Straße sowie vor dem Marienmünster. Zur Überraschung mancher Ortsfremder muss bislang jedoch an diesen Orten nur tagsüber an Samstagen und Sonntagen sowie Feiertagen bezahlt werden. Grund dafür ist, dass man in Dießen zunächst die Einheimischen möglichst von Kosten fürs Parken verschonen wollte. Allerdings wurde auch bald kritisiert, dass die begehrtesten Parkplätze im Ortszentrum weiterhin kostenfrei gewesen seien. Dass bei den Parkgebühren nachjustiert werden würde, war nur eine Frage der Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

