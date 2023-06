Dießen hat bald wieder eine Postfiliale

Die Zeichen stehen gut: In knapp einem Monat wird die Postfiliale in Dießen wieder in Betrieb genommen. Neben Postdienstleistungen soll es dort noch ein weiteres Angebot geben.

Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul hat es bereits schriftlich: Die Postfiliale im Bahnhofsgebäude in Dießen wird aller Voraussicht nach am Dienstag, 4. Juli, wieder in Betrieb gehen. Die geplanten Öffnungszeiten sind dann, wie Perzul in einer Mail an unsere Redaktion mitteilt, montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr. "Neben den normalen Postdienstleistungen sollen auch Backwaren für die Kunden angeboten werden", schreibt die Bürgermeisterin weiter.

In Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohner muss eine Postfiliale betrieben werden

Die Postfiliale in Dießen war Ende April geschlossen worden, zu diesem Zeitpunkt war noch völlig offen, ob und wann es in der Marktgemeinde wieder eine Postfiliale geben wird. Nach der Post-Universaldienstleistungsverordnung besteht in Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern eine Verpflichtung, eine Filiale aufrecht zu halten.

Zwischenzeitlich müssen und mussten sich die Dießener mit den nächstgelegenen Poststandorten wie die Packstation in Dießen und die Filiale im Uttinger Rewe-Markt zufriedengeben.

Lesen Sie dazu auch