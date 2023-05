MTV Dießen hat den nächsten Heimsieg in der Kreisklasse fest im Visier

Beim kommenden Heimspiel will der MTV Dießen weiter am Aufstieg in die Kreisliga arbeiten.

Im drittletzten Spiel der Aufstiegsrunde will die erste Mannschaft des MTV Dießen am kommenden Sonntag um 14 Uhr zu Hause gegen den TSV Erling-Andechs unbedingt gewinnen, um am Aufstieg in die Kreisliga dranzubleiben.



"Wir möchten an die Leistung der vergangenen Partie anknüpfen, uns diesmal aber wieder drei Punkte erspielen", sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.

Der MTV liegt mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz

Das erste Duell in Andechs endete trotz Dießener Überlegenheit mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Rückspiel liegt der MTV mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz und will nun daheim einen Sieg, um weiter im Rennen um den direkten Aufstieg zu bleiben. Der TSV konnte in der Aufstiegsrunde bisher nicht gewinnen und liegt vor der Partie mit nur neun Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, wird sich aber sicherlich nicht kampflos geschlagen geben. "Wir wollen das Spiel für uns entscheiden, um weiter oben dranzubleiben", gibt Ropers die Richtung für seine Mannschaft vor.

Die zweite Mannschaft des MTV empfängt im Anschluss um 16:00 ebenfalls den TSV Erling-Andechs und will mit einem Heimsieg den Klassenerhalt in der B-Klasse schaffen. (AZ)

