Dießen hat jetzt einen Pop-Up-Store im ehemaligen "Krempels"

Seit fast einem Jahr stehen die Räume des ehemaligen "Krempels" in Dießen leer. Das will der Gewerbeverband mit einem neuen Konzept ändern.

Seit dem Auszug des ehemaligen „Krempels“ vor fast einem Jahr im November 2022 war das Ladengeschäft im Herzen Dießens verwaist. Für das Gebäude, das sich im Gemeindebesitz befindet, werden aktuell Pläne für die räumliche Erweiterung des Rathauses erstellt. Bis diese Umbaumaßnahmen starten, hat sich der Gewerbeverband Dießen etwas Besonderes einfallen lassen.

Als Mieter der Geschäftsräume verfolgt der Gewerbeverband in Zusammenarbeit mit dem Dachverband BdS (Bund der Selbstständigen) das Ziel, die Räume in zentraler Lage monatsweise an Mitgliedsunternehmen des Gewerbeverbands oder auch anderen lokalen Anbietern für Sonderaktionen kostendeckend unterzuvermieten.

Das Konzept löst gleich mehrere Probleme in der Marktgemeinde Dießen

Damit würden gleich mehrere Problemstellungen gelöst, heißt es in einer Pressemitteilung des Dießener Gewerbeverbands. "Die Räume werden genutzt und dadurch auch in einem guten Zustand erhalten, das Ortsbild erhält eine deutliche Aufwertung, lokale Gewerbetreibende bekommen eine Möglichkeit, sich zu präsentieren und nicht zuletzt hat die Gemeinde in der Zeit des Übergangs Mieteinnahmen auf der Habenseite", ist in der Mitteilung zu lesen. Diese temporäre Anmietung habe also ausschließlich positive Effekte für den Markt Dießen.

Den Auftakt machen seit dieser Woche Andrea Frahm und Jan Dicks, die den Pop-Up-Store in Dießen mit dem Gemeinschaftskonzept „Adebar & LA13“ eröffnet haben. Bis 15. Dezember gibt es Designer Damenmode, handgefertigten Schmuck, Accessoires, sowie Bilder, Damen- und Herrenmode, Wohnaccessoires, Weihnachtsdeko und vieles mehr zu kaufen.

Jetzt ist der Gewerbeverband auf der Suche nach weiteren interessierten Gewerbetreibenden aus Dießen, die sich im ehemaligen Krempels einmieten möchten. Kontaktperson für die temporäre Untervermietung der Ladenflächen ist Jan Dicks vom Gewerbeverband Dießen, der telefonisch unter der Nummer 0173/2686883 kontaktiert werden kann. (AZ)

