Dießen

18:30 Uhr

Dießen: Im Waffenschmiedweg sollen 17 neue Wohnungen entstehen

Plus Die drei geplanten Mehrfamilienhäuser am Waffenschmiedweg in St. Georgen stoßen im Dießener Bauausschuss auf ein geteiltes Echo, findet aber mehrheitlich Zustimmung.

Von Uschi Nagl

Auf einem gut 2000 Quadratmeter großen Baugrundstücke am Waffenschmiedweg 29b in St. Georgen sollen drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Der Bau- und Umweltausschuss sprach sich in jüngster Sitzung mehrheitlich (7:2) für das Bauvorhaben aus. Das Gremium hofft nun an dieser Stelle auf die Schaffung von günstigem Wohnraum.

Auf der ehemaligen Hofstelle stehen derzeit noch eine Remise und Garagen, die abgebrochen werden. Änderungswünsche seitens der Gemeinde gibt es aktuell hinsichtlich der Stellplätze. Wie Bauamtsleiterin Johanna Schäffert vortrug, sind für die insgesamt 17 Wohneinheiten eine Tiefgarage mit 14 Stellplätzen sowie fünf Garagen, ein Carport und vier offene Stellplätze vorgesehen. Ein offener Stellplatz befinde sich im Bereich einer geplanten Wendefläche, die auch als Schneelagerfläche diene.

