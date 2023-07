Dießen

11:57 Uhr

Dießen ist bunt: So blüht es in der Fischerei

Plus Wer im Sommer durch die Fischerei in Dießen flaniert, fühlt sich bisweilen wie auf einer Gartenschau. In den oft winzigen Vorgärten entfaltet sich eine bunte Blütenpracht.

Während sich am Samstag beim Einweihungsfest die Augen vieler Besucherinnen und Besucher auf die neuen Seeanlagen in Dießen richten werden, bieten in diesen Hochsommerwochen auch einige Winkel der Dießener Fischerei schöne Perspektiven. Die Gärten vor den Häusern sind zwar oft winzig, aber äußerst farbenfroh.

Die Fischerei Simon Rauch auf beiden Seiten der Mühlstraße ist mit allerlei kunstvollen bis merkwürdigen Schöpfungen ihres Besitzers ohnehin eine ganzjährige Sehenswürdigkeit. Im Sommer kommt aber noch eine große Blütenpracht dazu. Unterhalb der weit herabhängenden violett und rot blühenden Balkon-Petunien geht es am Eingang ins Haus besonders bunt zu. Riesige Zinnien haben dort jetzt ihren ersten Blüten geöffnet. In Reih und Glied stehen sie dort wie auf einem Acker. Gepflanzt hat sie ihr Mann, erzählt die stolze Besitzerin Maria Rauch, herangezogen hat sie die bunte Blütenpracht in allen Farben von weiß über gelb, orange, rosa, rot und lila selbst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

