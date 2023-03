Dießen ist mit Erweiterung des Gymnasiums einverstanden

Das Ammersee-Gymnasium braucht mehr Platz. Der Dießener Bauausschuss stimmt für einen Anbau, der dem Prinzip der Nachhaltigkeit folgen soll.

Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Dießen hat am Montag grünes Licht zur geplanten Erweiterung des Ammersee-Gymnasiums gegeben. Zu dem vom zuständigen Planungsbüro Rohling aus Osnabrück vorgelegten Bauantrag wurde das Einvernehmen einstimmig erteilt.

Ziel des Bauvorhabens ist die Umstrukturierung der im Herbst 2006 eröffneten Schule von einem G8- zu einem G9-tauglichen Gymnasium, das in erweiterter Form zum Schuljahresbeginn 2025/2026 an den Start gehen soll. Schulträger ist der Landkreis Landsberg. Neben den Klassenräumen für den neuen Jahrgang müssen auch Fachräume, die Mensa und der Verwaltungs- und Lehrerbereich erweitert werden. Außerdem soll der Ganztagsbereich, der derzeit in Containern untergebracht ist, in das Gebäude integriert werden.

Auch die Sporthalle am Ammersee-Gymnasium wird vergrößert

Für den Sportunterricht wird im Norden ein weiterer Hallenteil angebaut. Wie Johanna Schäffert, die Leiterin des gemeindlichen Bauamts, erläuterte, erfordere die Komplexität des Raumprogramms auch Umbauten im Bestand, um ein insgesamt funktionstüchtiges Schulgebäude herzustellen.

Grundsätzlich bestehe das Vorhaben aus drei Teilen: dem Umbau im nördlichen Teil des Bestandsgebäudes, dem „Erweiterungsriegel“ im Norden, einer neuen Eingangshalle im Osten sowie dem Neubau eines dritten Spielfelds der Sporthalle als separates Feld, um der gestiegenen Schüleranzahl gerecht zu werden. Übergeordnetes Ziel der Planung sei die Schaffung eines Gebäudekomplexes, welcher durchgängig den Prinzipien der Nachhaltigkeit folge. Das geplante Gebäude wird zum Großteil aus nachwachsenden Baustoffen errichtet.

Für die Schüler, die mit der Bahn kommen, gibt es einen neuen Eingang

Alle neuen Räume sollen im zweigeschossigen, rechteckigen Erweiterungsriegel untergebracht werden, der sich nördlich des bestehenden Schulkomplexes in Ost-West-Richtung erstreckt. Zwischen dem neuen Baukörper und dem ganz im Osten bestehenden „Finger“ wird eine neue transparente Eingangshalle realisiert, die jene Schüler, die von der Bahnhaltestelle kommen, in Empfang nimmt und zugleich als funktionale Nord-Süd-Verbindung fungiert.

Eine zweite Verbindung zwischen Neubau und Bestand befindet sich in Form eines Stegs, welcher die Obergeschosse miteinander verbindet, am westlichen Ende des Neubaus. Die Flachdächer von Erweiterungsbau und Sporthalle werden extensiv begrünt und mit schräg aufgestellten Solarelementen bestückt.

Die Bäume am Ammersee-Gymnasium lieber umpflanzen als umschneiden?

Auf Wunsch der Unteren Naturschutzbehörde müssen auf den Ausgleichsflächen entlang der Bahnlinie sämtliche Maßnahmen für ein Zauneidechsenhabitat umgesetzt werden. Da für die Schulerweiterung auch Bäume gefällt werden müssen, müssen unterm Strich 137 Bäume neu gepflanzt werden, davon 56 in den Ausgleichsflächen. Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) regte an, die Bäume im Erweiterungsbereich nicht zu fällen, sondern umzupflanzen. „Seit der Schulgründung sind 18 Jahre vergangen, da müsste das noch möglich sein."