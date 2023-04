Dießen

24.04.2023

Dießen lädt zum Frühlingsmarkt am Untermüllerplatz

Der Untermüllerplatz in Dießen verwandelt sich am Sonntag in einen Frühlingsmarkt.

Zum ersten Mal findet am Untermüllerplatz in Dießen ein Frühlingsmarkt, veranstaltet vom Dießener Gewerbeverband statt. Auch viele Geschäfte haben am Sonntag geöffnet.

Am Sonntag, 30. April, findet in der Zeit von 11 bis 17 Uhr ein Frühlingsmarkt am Untermüllerplatz in Dießen statt. "Es ist uns in kurzer Zeit gelungen, einen feinen Bauernmarkt mit regionalen Produkten zu gestalten", schreibt der neue Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands, Michael Franke, in seiner Pressemitteilung. Die Stände bieten nach seinen Angaben "ein sehr vielfältiges kulinarisches Angebot aus der Region für jeden Geschmack". Vom Bioeis über lokalen Wein bis zum Tofuburger ist viel Kulinarisches geboten. Stylische Longboards, handgenähte Artikel, Weidenflechtwaren und auch Gedrechseltes runden das Angebot des Dießener Frühlingsmarkts genauso ab wie Burger vom Charolais Weiderind, Biowurst, Biokäse oder vegane Tramezzini. Standbetreiber sind: Cordula Weißgerber aus Utting, die Tofumanufaktur Ammersee, Heidi's Catering, der Jackelhof Rieden, die Ziegenbande Eigner-Höpfl, Wuid Leben, Stephan Feneberg 20kmh.de, Luise Walter aus Pitzeshofen, das Küchenstudio Beausencourt, das Gut Romenthal, Annalei, der Ammersee Biohof von Uli Ernst aus Utting, der Seekuhhof in Dießen, die Ammerseedrechsler aus Pflugdorf, Anneliese Weber & Johanna Bosch-Gillich und Antje Rauch. Gewinnspiel und Kostümprämierung beim ersten Dießener Frühlingsmarkt Außerdem sind während des Frühlingsmarkts folgende Geschäfte geöffnet: Ammersee Küchenstudio, Modehaus Huber, Feine Fummel, Fischerei Gastl, LA 13, Hoiss Schuhe, Ammerseeliebe, Kistentoyferl, Buchhandlung Colibri, Shop Up Mühlstraße, Dirndl Atelier Diana Sinnig sowie PrinzLudwigNo6. Der Dießener Frühlingsmarkt wird um 11 Uhr von Bürgermeisterin Sandra Perzul eröffnet. Speziell für die Kinder haben sich die Veranstalter zwei besondere Aktionen einfallen lassen. Zum einen können die Kinder mit ihren Eltern in den geöffneten Geschäften Teile für ein kleines Holzboot sammeln. Jedes vollständige Holzboot kann an einer Verlosung teilnehmen, bei der Wertgutscheine von Dießener Geschäften im Wert zwischen zehn und 50 Euro verlost werden. Lesen Sie dazu auch Dießen Beim Gewerbeverband in Dießen geht eine Ära zu Ende

