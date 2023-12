Dießen leuchtet auch bei Regen und Matsch

Bei "Dießen leuchtet", dem voradventlichen Event des Gewerbeverbands, ist wieder viel los. Allerdings wird der anfängliche Winterzauber schnell zum Schmuddelwetter.

" Dießen leuchtet", nun wieder jedes Jahr im November, ist fast so verträumt wie eine Mittsommer-Nacht. Statt tausender Glühwürmchen säumen Lichterketten und kunstvoll ausgedachte Illuminationen der Firma Prolight Veranstaltungstechnik die Straßen. Diesmal wurde der Lichterschmuck am Rathaus mit seinen stimmungsvollen Flocken sogar noch vom tatsächlichen Schneefall übertrumpft, sodass zunächst ein pudriger Flaum auf den Dießener Straßen und Häusern die Szenerie noch weiter verschönerte. Zunächst.

Die Uhrzeiger standen schon kurz vor Eröffnung, da gab es betroffene Gesichter. „Letztes Jahr um die Zeit waren schon ganz viele da", sagt Schmuckdesignerin Andrea Frahm vom Ladengeschäft Adebar. Draußen, vor ihren reich geschmückten, von Juwelen funkelnden Schaufenstern, ging die Winterpracht langsam in Schmuddelwetter über, der Schnee in Regen. Aber die Laternenkinder stellten sich wie geplant auf zum Laternenzug in Richtung Untermüllerplatz. Da blinzelte auch der Himmel wohlwollend, und sie stieg herab, „durch ein Himmelsauge durch“, wie Petra Wurdack alias Pimpernella Pumpelsack vom Dießener Märchenzimmer zuvor erklärte.

Die Ammertaler Alphornbläser spielten in der Herrenstraße. Foto: Christian Rudnik

Samt lichterblinkender Kraxe auf dem Rücken und wehendem Blondhaar unter dem riesigen Hut setzte sich Pimpernella an die Spitze des Umzugs, vorbei an Läden, Cafés und Restaurants, die alle geöffnet hatten und Crêpes, Burger, Punsch, Glühwein, Kürbissuppe, Ochsenfetzen, Flammkuchen und Fischsemmeln anboten. Dazu gab es Musik, etwa von einem Jazztrio beim Haushaltswarengeschäft Josef Hudler oder von den Blechbläsern bei der VR-Bank.

Schmuck, Kunst und Textiles reiht sich in der Herrenstraße aneinander

Im Atelier Inge Frank verwandelte sich Maja Herrmann zur Lesung aus ihrem neuen Buch „Flug der goldenen Kraniche“ in eine Märchenfee. Auf Kooperation und damit auf „Win-win“ setzt auch Andrea Frahm im Adebar, die die befreundete Schmuckdesignerin Franziska von Drachenfels extra zu „Dießen leuchtet“ eingeladen hat. Im Dreiklang passen dazu die kraftvoll duftigen Blumenbilder von Annunciata Foresti ebenso wie hingehaucht Textiles. Bis 15. Dezember gibt es noch den Pop-up-Store-Weihnachtsmarkt von Gisela Zwettler. Etwa die „Leute aus der Klinik freuen sich über die Abwechslung, weil die fahren dann doch nicht unbedingt nach Weilheim“, findet die Inhaberin. Adventliches Shoppen mit viel Auswahl bietet auch Simone Dicks mit dem Maskottchen „Heidi", dem Glück verheißenden Weihnachtsengel.

Grit Wohlfeil ist mit "Vetus lignum", dem Geschäft, das sie mit Nicholas Wilke 2020 auf der anderen Seite der Mühlstraße gegründet hatte, jetzt im früheren Trachtenladen zu finden. Foto: Christian Rudnik

Weihnachtsbäume vor der Ammerseeliebe und dem Ammersee Küchenstudio brachten die Mühlstraße zum Leuchten. Seit September gibt es dort das Vetus lignum im ehemaligen Trachtenladen neben dem Modehaus Huber. Grit Wohlfeil bietet Accessoires und Praktisches aus Holz an. Als Überraschungsbonbon kreuzten zwischendurch zwei feenhafte Landsberger Stelzerinnen den Einkaufsbummel. Bei Eiseskälte erinnerten Linda Kretschmer und Julia Mann in ihren dünnen Tops und Reifröcken schon direkt an zwei unerschrockene Schneeköniginnen aus einer anderen Welt.

Inzwischen war ab 18.30 Uhr oben beim Loh schon kein Durchkommen mehr. Zu den Klängen von Tschaikowskys „Nussknacker“ und zündenden Weihnachtssongs raubte Michael Folgmann aus Dießen mit seiner Feuershow Alkela dem Publikum erneut den Atem. In Muskelshirt und rot-weißer Bommelmütze sprang der Feuerkünstler als wild gewordener Santa Claus mit lodernden Stäben im Kreis, immer assistiert von der Jugendfeuerwehr Dießen, die dem Hasardeur noch schnell ein paar feuerfeste Handschuhe überzog.

Wieder machten mehr als 30 Geschäfte und Gastronomiebetriebe beim Winter-Event des Dießener Gewerbeverbands mit, dem nun Michael Franke von der Römhild-Apotheke vorsteht. Zusammen mit Jan Dicks von der Ammerseeliebe möchte er die Geschäftswelt beleben und voranbringen.

Auch zwei Stelzerinnen schritten bei "Dießen leuchtet" durch die Straßen. Foto: Christian Rudnik

Unterstützt werden sie von Gauklern und Musikern wie Pura Vida und den Ammertaler Alphornbläsern sowie Verbänden und Vereinen, darunter die Wasserwacht und die Tafel. Flanieren und Shoppen als ordentlich aufgepepptes und saisonal gewürztes Erlebnis setzt damit wieder einmal einen Akzent für inhabergeführte Ladengeschäfte, die mit viel Herzblut und Durchhaltevermögen nicht nur Mainstream bieten, sondern immer auch das Individuelle und Besondere. Und das bringt sicherlich auch Weihnachten 2023 viele Augen unter dem Christbaum zum Leuchten.