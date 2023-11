Dießen leuchtet wieder und 21 Geschäfte haben länger geöffnet

21 teilnehmende Ladengeschäfte, zehn Gastronomiebetriebe, ein buntes Rahmenprogramm und stimmungsvolle Beleuchtung verspricht der Dießener Gewerbeverband für einen besonderen Abend.

„ Dießen leuchtet“ wieder. Und zwar am Donnerstag, 30. November, in der Zeit von 17 bis 22 Uhr. Von der Herrenstraße über den Marktplatz bis hin zum Untermüllerplatz öffnen 21 Ladengeschäfte und zehn Gastronomiebetriebe für die Besucherinnen und Besucher.

Und auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Wie der Vorsitzende des Dießener Gewerbeverbands, Michael Franke, informiert, erwarten auch der Elternbeirat der Carl-Orff-Schule, der Naturkindergarten Dießen, die Wasserwacht Dießen und die Dießener Tafel an ihren Ständen auf die Gäste.

Das Rahmenprogramm von "Dießen leuchtet", beginnt um 17.15 Uhr mit einem offenen Laternenumzug, der in der Herrenstraße auf Höhe des Reformhauses Loh startet und am Untermüllerplatz beim Diez endet. Musikalisch angeführt werden Laternenkinder – es werden noch Teilnehmer gesucht – von Frau Pimpernella Pumpelsack. Am Untermüllerplatz wartet dann laut Pressemitteilung des Dießener Gewerbeverbands auf jedes Kind ein kleines Geschenk. Kinder, die am Laternenumzug teilnehmen möchten, können sich bei Simone Cardinale per E-Mail an sergio.cardinale@googlemail.com anmelden, sich aber auch spontan mit Begleitung der Eltern oder anderer Erwachsener dem Umzug anschließen.

Kinder für den Laternenumzug in Dießen gesucht

Um 18.30 Uhr können die Gäste von "Dießen leuchtet" die Feuershow „Akela“ in der Herrenstraße auf Höhe des Reformhauses Loh bestaunen. Um 19.30 Uhr geben sich die Ammertaler Alphornbläser ebenfalls in der Herrenstraße auf Höhe der Zinnmanufaktur Wilhelm Schweizer die Ehre eines kleinen Konzertsets.

Die Sambashow Pura Vida startet dann ab 20 Uhr einen rhythmischen Umzug vom Untermüllerplatz durch die Mühlstraße, bevor ab 21 Uhr ein zweites Mal die Feuershow „Akela“ am Untermüllerplatz zu sehen sein wird. Den Abschluss von "Dießen leuchtet 2023" bilden ab 21.5 Uhr die Ammertaler Alphornbläser mit einem Auftritt am Untermüllerplatz. Auch Besuch aus Landsberg erwartet der Gewerbeverband in Dießen, wenn die Landsberger Stelzer mit ihren Walking-Acts durch die Straßen laufen.

Für die stimmungsvolle Beleuchtung in Dießen sorgt an diesem Abend laut Michael Franke die Firma Prolight Veranstaltungstechnik, die dafür energiesparende mit Ökostrom gespeiste LED Technik einsetzen wird. Unterstützt wird die Veranstaltung "Dießen leuchtet" laut Pressemitteilung von der Sparkasse Landsberg-Dießen, der VR-Bank Landsberg-Ammersee und der Dießener Firma Vallox.

Folgende Ladengeschäfte werden am Donnerstag, 30. November, bis 22 Uhr geöffnet sein: Adebar am Ammersee, Ammersee Küchenstudio, Ammerseeliebe, Atelier Inge Frank, Feine Fummel, Josef Hudler, Kistentoyferl, LA13 Simone Dicks, Lissi Rott, Reformhaus Loh, Matt Optik, Modehaus Huber, Optik Koch, Prinz Ludwig No6, Rinneberg-Gestalt, Römhild Apotheke, Sparkasse Landsberg-Dießen, Vetus Lignum, VR-Bank Landsberg-Ammersee, Weibsbilder und die Wilhelm-Schweizer-Zinnmanufaktur. (AZ)