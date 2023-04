Dießen muss Obdachlosenunterkunft in St. Georgen sanieren

Vor zehn Jahren wurde die Obdachlosenunterkunft in Dießen generalsaniert. Jetzt muss dort nach dem Auszug einer Bewohnerin wieder einiges gemacht werden.

Die Benutzung der Obdachlosenunterkunft des Marktes Dießen in St. Georgen soll teurer werden. Allerdings nicht für diejenigen, die diese aufgrund von Wohnungslosigkeit nutzen müssen, sondern in der Regel für das Jobcenter, das bei Mittellosigkeit finanziell einspringt. Hintergrund der höheren Kosten, die der Markt Dießen für die Nutzung geltend macht, ist der Aufwand für eine anstehende Renovierung.

Die Unterkunft, die sich im Waffenschmiedweg in St. Georgen befindet, war 2013 mit einem Aufwand von rund 300.000 Euro saniert worden. Nach knapp zehn Jahren muss dort wieder Geld für eine Renovierung in die Hand genommen werden, um die Notunterkunft wieder bewohnbar zu machen. Der Raum und das Bad müssten renoviert und die Küche erneuert werden, heißt es in der Vorlage für die Gemeinderatssitzung am Montag.

Benutzungsgebühr für Obdachlosenunterkunft wird fast verdreifacht

In diesem Zusammenhang schlug die Verwaltung vor, die seit etwa zehn Jahren geltende Benutzungsgebühr von 220 auf 550 Euro pro Monat und Person zu erhöhen. Das wären 112 Euro mehr als in Starnberg, aber 70 beziehungsweise 200 Euro weniger als in Landsberg, Fürstenfeldbruck und Weilheim. Auf Antrag von Dr. Holger Kramer (Grüne) wurde jedoch beschlossen, eine monatliche Gebühr von 620 Euro zu verlangen, so viel wie auch die Stadt Landsberg vom Jobcenter für die Benutzung der dortigen Obdachlosenunterkunft bekommt.

Beschlossen wurde auch eine Satzung für die Benutzung der Unterkunft in St. Georgen. Anlass dafür sind laut Sitzungsvorlage "aktuelle Vorfälle" und der "nach dem Auszug einer Bewohnerin herrschende Zustand der Unterkunftsräume". Weil der Markt Dießen bislang keine Benutzungssatzung hatte, habe es auch keine Handhabe gegeben, um gegen Beschädigungen und Störungen der Hausordnung vorzugehen und ein Nutzungsrecht zu beenden. Dies habe zur Folge gehabt, dass die Benutzung der Unterkunft durch das Verhalten einer Bewohnerin für andere Personen nicht mehr zumutbar war und für eine alternative Unterbringung gesorgt werden musste, die mit hohen Renovierungskosten verbunden war. Auch diese Satzung, die nun der Gemeinde eine entsprechende Handhabe gibt, wurde einstimmig verabschiedet.

