Dießen: Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Wer hat den hinteren linken Radkasten am Auto einer Frau aus Weilheim beschädigt, das in der Dießener Buzallee geparkt war? Dieser Frage geht die Polizei jetzt nach.

Eine 51-jährige Weilheimerin stellte am Freitag im Zeitraum von 13.45 Uhr bis 15.45 Uhr, ihren Pkw in der Buzallee 38 in Dießen ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie nach Angaben der Dießener Polizei einen Schaden unter anderem am linken hinteren Radkasten fest. Der Verkehrsunfallfahrer oder die Unfallverursacherin hinterließ laut Polizeibericht weder die Personalien, noch wurde die Polizei verständigt.

Die Polizei in Dießen sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dießen ermittelt daher wegen jetzt unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtigtes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

