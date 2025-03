Dießen startet mit der Kommunalen Wärmeplanung

Ob Biomasseheizung für die Grund- und Mittelschule oder die Nutzung von Seethermie: Mit regenerativen Energien beschäftigt sich die Marktgemeinde Dießen im Rahmen der nun gestarteten Kommunalen Wärmeplanung (KWP). Damit hat die Marktgemeinde die Bayernwerk Netz GmbH und das Rosenheim Institut für nachhaltige Energieversorgung beauftragt.

Ziel der Untersuchung ist es, so hieß es bei der Auftaktveranstaltung im Rathaus, Aufschluss darüber zu geben, wie der Wärmebedarf in der Gemeinde in Zukunft durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann. Das jetzt gestartete Projekt soll einen Fahrplan für Maßnahmen liefern, Prioritäten für die Zukunft setzen und die Frage beantworten, welche Wärmequelle in welchem Teil des Gemeindegebiets Sinn macht. „Was davon tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, wird in einem nächsten Schritt entscheiden“, so der Projektleiter Bayernwerk, Steffen Mayer. Die Kommunale Wärmeplanung hat nach den gesetzlichen Vorgaben keine Detailplanung zur technischen Umsetzung und zur wirtschaftlichen Machbarkeit zum Ziel. „Das wäre nach Abschluss der KWP dann im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die nächste Aufgabe“, so Mayer.

Der 30. Juni 2028 ist für die Kommunale Wärmeplanung ein wichtiges Datum

Die für die KWP nötigen Daten ermittelt das Institut für nachhaltige Energieversorgung. Laut Projektmanager Béla van Rinsum werden dazu Daten etwa zu Gebäudetypen, Baualtersklassen, Verbrauchern, Erzeugern und Energiequellen erhoben und ausgewertet. Laut Gesetz muss Dießen bis 30. Juni 2028 eine KWP vorlegen.

Unabhängig von der KWP gilt seit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Gemeinden in der Größenordnung von Dießen, dass neue Gas- oder Ölheizungen für den Gebäudebestand ab dem 1. Juli 2028 nur zulässig sind, wenn sie zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Bei Neubauten gilt die 65-Prozent-Regel sofort. „Auch diese Regelung ist für unsere weiteren Planungen relevant. Im Rahmen einer Bürgerbeteiligung werden wir hierzu noch gesondert informieren“, kündigte Bürgermeisterin Sandra Perzul an: „Unsere Wärmeversorgung vor Ort soll effizient und nachhaltig gestaltet werden. Damit kommen wir einen wichtigen Schritt weiter, um den Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende begegnen zu können.“ (AZ)