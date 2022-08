Dießen stimmt über Parkplatzausbau an der Rotter Straße ab

Am Sonntag entscheidet sich der Streit um die Frage, ob das Kies-Provisorium an der Rotter Straße in Dießen zu einem dauerhaften Parkplatz werden soll. Bis 18 Uhr kann abgestimmt werden.

In Dießen ist von kommunalpolitischer Sommerpause noch nichts zu spüren. Am zweiten Feriensonntag wird über den umstrittenen Parkplatzausbau an der Rotter Straße ein Bürgerentscheid abgehalten. Rund 8600 Wahlberechtige sind zur Teilnahme aufgerufen. Mehr als 1900 hatten bereits in den vergangenen Wochen Briefwahlunterlagen angefordert, bis um 18 Uhr kann in den Abstimmungslokalen abgestimmt werden.

Dabei kann drei Fragen entweder bei "Ja" oder "Nein" ein Kreuz gemacht werden. Denn der Gemeinderat stellte dem Bürgerbegehren auch ein Ratsbegehren gegenüber und dann gibt es noch eine Stichfrage. Wer am Bürgerentscheid teilnimmt, kann sich also zum einen für oder gegen die von der Bürgerinitiative geforderte Einstellung der Parkplatz-Planung an der Rotter Straße und für oder gegen den von der Mehrheit des Gemeinderats beschlossenen Parkplatz-Bau entscheiden und dann noch bei einer Stichfrage ein Kreuz machen - entweder bei "Kein Ausbau des Behelfsparkplatzes" oder "Ausbau des Behelfsparkplatzes".

Bürgerentscheid in Dießen: Vor 18.30 Uhr dürfte es keine Teilergebnisse geben

Obwohl die Sachlage eigentlich recht einfach ist, müssen die Abstimmungshelferinnen und -helfer also auf jedem Stimmzettel nach Schließung der Abstimmungslokale nach drei Kreuzchen schauen. Deshalb dürfte es nach Einschätzung von Karlheinz Springer, dem Geschäftsstellenleiter im Dießener Rathaus, vor 18.30 Uhr noch keine Resultate aus den einzelnen Abstimmungslokalen geben. Wie schnell sich im Lauf des Abends dann das Ergebnis herauskristallisiert, hängt auch davon ab, ob Ja- und Nein-Stimmen nicht weit auseinanderliegen oder ob die Meinung der Dießenerinnen und Dießener recht eindeutig in die eine oder andere Richtung tendiert.

