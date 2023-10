Dießen sucht noch immer neue Pächter für das Strandbad

Plus Die Suche nach neuen Pächtern für den Kiosk im Strandbad St. Alban geht weiter. Noch bis 5. November können sich Interessenten beim Markt Dießen bewerben.

Die Gemeinde Dießen sucht nach wie vor einen engagierten Pächter für den gemeindlichen Kiosk in der Freizeitanlage St. Alban. Mit der Verpachtung ist auch die Pflege der Freizeitanlage verbunden. Die bisherigen Pächter hatten ihren Vertrag im Einvernehmen mit der Gemeinde vorzeitig zum 31. Dezember aufgelöst.

„Die Ausschreibung läuft, und wir haben auch schon einige Bewerbungen und Anfragen bekommen. Interessenten können die Unterlagen auf der Homepage der Gemeinde nachlesen“, teilte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Er halte es für etwas kurzfristig, dass die Bewerbungen bereits bis 5. November vorliegen sollen, kritisierte Michael Lutzeier (Die Partei): „Das ist alle sehr schnell. Um professionelle Bewerber zu bekommen wäre es vielleicht sinnvoll, den Pachtbeginn weiter nach hinten zu setzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in den nächsten drei bis vier Wochen einen Pächter finden können, der den Herausforderungen gewachsen ist“.