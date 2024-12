Große Trauer und Bestürzung hat in Dießen die Nachricht ausgelöst, dass Walter Spensberger am Freitag überraschend gestorben ist. Der 82-Jährige war als Schlosser und Kunstschmied in der Marktgemeinde hochgeschätzt und als Mensch allseits beliebt - eine Persönlichkeit, die im Ort eine große Lücke hinterlässt.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dießen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis