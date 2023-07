Dießen

Dießen verzichtet jetzt auf Lüftungsanlage in der Schule

An der Carl-Orff-Schule in Dießen wird keine Lüftungsanlage installiert.

Plus Während der Corona-Pandemie wollte man in Dießen unbedingt die Schule mit einer Lüftungsanlage ausstatten. Warum das jetzt kein Thema mehr ist.

Der seit Sommer 2021 diskutierte Einbau einer Lüftungsanlage in der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen ist jetzt endgültig abgeblasen worden. In der jüngsten Sitzung sprach sich nach der Schulverbandsversammlung, die für die Mittelschule zuständig ist, auch der Dießener Gemeinderat dafür aus, das Vorhaben nicht weiterzuverfolgen. In dessen Zuständigkeitsbereich liegt der Grundschulteil der COS.

Das Thema Raumluft in den Schulen kochte in der Hochzeit der Corona-Pandemie hoch. In Dießen wurden 2020 zunächst Luftfilteranlagen abgelehnt, in den Weihnachtsferien 2021/22 wurden dann doch mobile Geräte angeschafft. Zugleich ging es ab 2021 vor allem um Möglichkeiten, die Lüftung zu verbessern. Der Bund wollte mit erheblichen Fördermitteln den Bau solcher Anlagen ankurbeln. Auch in Dießen wollte man mithilfe dieser Zuschüsse investieren. Für die Grund- und die Mittelschule erhoffte man sich jeweils 500.000 Euro Förderung. Allerdings erwiesen sich die damit verbundenen Fertigstellungsfristen für Dießen als zu knapp. Als im Spätsommer 2022 in den zuständigen Gremien darüber berichtet wurde, befand man sich immer noch im Planungsstadium. Um einen Zuschuss zu bekommen, hätte die Lüftungsanlage aber bereits bis April 2023 fertiggestellt sein müssen. Außerdem bestanden Zweifel, ob das vorliegende Konzept richtig sei.

