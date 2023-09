Dießen: Was ermöglicht künstliche Intelligenz in der Psychotherapie?

Wie kann ein verantwortungsvoller Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Psychotherapie gelingen? Mit dieser Fragen befassen sich Experten bei einer Klausur in Dießen.

Künstliche Intelligenz (KI) – Fluch oder Segen: Darüber wird derzeit heftig diskutiert. Während die KI ihren Siegeszug in die Medizin bereits vor einiger Zeit angetreten hat, steckt sie bei der Psychotherapie noch in den Kinderschuhen. Zu einem breit aufgestellten Diskurs mit Vertretern aus Wissenschaft und Praxis, Politik und Wirtschaft sowie Journalismus und Kultur hatte die psychosomatische Klinik Kloster Dießen unter dem Titel „Was macht die digitale Transformation mit der Psychotherapie?“ geladen. Für vier Tage zogen sich die Teilnehmenden hinter verschlossenen Türen zurück und setzten sich mit dem Thema auseinander. Die Eröffnungsveranstaltung war jedoch öffentlich, unsere Redaktion war zu dem Abend unter dem Titel „Der verantwortungsvolle Umgang mit neuronalen Mensch-Maschine-Schnittstellen und Robotik sowie künstlicher Intelligenz und Bots als Psychotherapeut“ eingeladen.

Den einführenden Vortrag in das Thema hielt Philipp Kellmeyer von der Universität Freiburg. Bei Kellmeyer, einem Experten auf dem Gebiet der klinischen Anwendung digitaler Technologien wie Computer-Interfaces, Bots und Virtual Reality, vereinen sich zwei spannende Fachrichtungen, denn er ist zum einen Neurowissenschaftler, zum anderen studierte der Philosophie in Cambridge. Er gab eine Einführung in den Aufbau und die Funktion wissensbasierter Systeme sowie ‚Machine learning‘ beziehungsweise ‚Deep learning‘, deren Funktionsweisen denen eines menschlichen Gehirns nachgestellt sind.

In der Medizin bleibt der Mensch immer die letzte Instanz

Die Medizin werde immer digitaler, Daten würden zusammengeführt mit dem Ziel, Krankheiten zu erkennen und präzisere Diagnosen zu stellen, so Kellmeyer. Gerade das Beispiel der Graustufenerkennung zeigt dabei, wie weit die Maschinen dem Menschen überlegen sind: So kann ein Mensch rund 30 bis 50 Graustufen unterscheiden, in Einzelfällen auch mehr – die KI jedoch bis zu 65.000. So gelingt es ihr bei der Auswertung von MRT-Bildern, Krankheiten oder Anomalien zu erkennen, die ein Arzt nicht diagnostizieren könnte. Allerdings, so räumte Kellmeyer ein, sei der Weg, auf dem die KI zu diesen Ergebnissen käme, für uns Menschen nicht verstehbar. In gewisser Weise ist die KI damit auch eine Blackbox und selbst wenn, wie häufig gefordert, die letzte Instanz immer der Mensch bei Entscheidungen sein sollte, kann sich dieser letztlich nur auf seine eigene Beobachtung verlassen – oder blind der Maschine vertrauen. Dass diese noch viele Fehler macht, zeigt Kellmeyer auf, und ging auch auf Datenmissbrauch durch Google sowie rassistische Tendenzen ein.

In der psychosomatischen Klinik in Dießen treffen sich Fachleute, um über künstliche Intelligenz in der Psychotherapie zu diskutieren. Foto: Psychosomatische Klinik Dießen

So wird die KI zwar mit Millionen Bildern trainiert, jedoch ist der Anteil derer, auf denen Menschen mit dunklerer Haut abgebildet sind, offensichtlich geringer, denn bei der Bilderkennung zeigten sich schon eklatante Fehler und Programme, die zur Hautkrebsfrüherkennung genutzt werden sollen, zeigen nur weiße Haut. Auch wurden bereits Apps gehackt und Patienten anschließend mit den gestohlenen Daten erpresst. Zu bedenken gab in Kellmeyers Vortrag auch, dass bereits mehrfach Entwickler im Bereich der KI sich im Nachhinein kritisch mit ihrer Erfindung auseinandergesetzt haben, wie auch jetzt KI-Pionier Geoffrey Hinton, der kürzlich vor der Gefahren von ChatGPT warnte. Wäre ein Entwicklungsstopp angeraten, um Zeit zu gewinnen, um ethische Leitlinien aufzustellen? Diese Frage schloss auch einen Kreis zur Forderung des Redners nach Mitsprache und Teilhabe an der weiteren Entwicklung der Technologie.

Kann KI den Psychotherapeuten ersetzen?

Einzug in die Behandlung psychischer erkrankter Menschen hält sie bereits. So sagte Helen Niemeyer von der Uni Berlin, Bereich klinische Psychologie und Psychotherapie, in der anschließenden Diskussionsrunde, dass sie ein großes Potenzial bei KI sähe, Therapien passgenauer für die jeweiligen Patienten zu gestalten. Apps und Chatbots sollen eingesetzt werden. Auch Start-ups stehen bereits in den Startlöchern. So arbeitet Lea Maria Schäfer als Psychologist Lead bei Clare&me und unterstützt dabei, sprachbasierte Bots entwickeln.

Sprich: Wer in einer psychischen Krise steckt, ruft eine Telefonnummer an und telefoniert mit einer künstlichen Intelligenz, die sowohl auf den Umgang mit Krisen geschult ist als auch in der von Therapeuten typischerweise angewandten Kommunikationsform. Berührung, Zugewandtheit, Körperhaltung, Sprachmelodie – all diese Faktoren sind dabei jedoch außen vor und sind nicht gerade sie die entscheidenden? Auch darüber wurde diskutiert. Was, wenn die KI-Systeme eines Tages aus ökonomischen Gründen Psychotherapeuten ersetzen? Und können Freundschaften, die sich zwischen Mensch und Roboter entwickeln werden, nicht auch gefährlich sein? Ganz zu schweigen von der großen Gefahr der Manipulation. „Und was bleibt letztendlich von uns Menschen übrig, wenn wir ausgelesen und ausbeobachtet sind?“, stellte Klinikleiter Bert te Wildt am Ende eine provokative Frage. Die Ergebnisse der Klausur sollen in einem Sammelband publiziert werden.