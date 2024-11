Dießen: Weihnachtsmarkt im Kerzenschein

Der Dießener Heimatverein organisiert auch in diesem Jahr wieder den Weihnachtsmarkt im Taubenturm und vor dem Dießener Marienmünster, und das alles im Schein von Kerzenlicht. „Alle Stände sind belegt“, meldet das Team Weihnachtsmarkt rund um Julia Rieß. Heuer wird es sogar mehr Verkaufsbuden geben als im vergangenen Jahr, allein von der Marktgemeinde hat man 20 entliehen, hinzu kommen fünf Essensstände und die Verkaufsfläche im Taubenturm. Angeboten wird vielfältiges Kunsthandwerk und schöne Kunst immer mit der Prämisse: alles handgemacht.

Einige neue Aussteller seien darunter, berichtet Julia Rieß, bei der wie immer alle Fäden zusammengelaufen sind. Es gibt einen Stand mit Seifen und Naturkosmetik, mit Kinderbekleidung und Keramik. Es gibt Holz- und Buchbindearbeiten, handgemachte Puppen, Kinderbücher, Textilien, Zinn und Weihnachtsdekoration. Wer selbst noch nicht gebacken hat, kann sich an dem Stand einer Waldorfschulklasse mit Plätzchen versorgen. Im Turm gibt es Schmuck, Mode und Fotoarbeiten. Wer sich aufwärmen will, kann sich im Obergeschoß im Turm-Café niederlassen. Bei der Gastro setzt das Team des Weihnachtsmarkts wieder auf Bewährtes, es gibt Fischsemmeln ebenso wie Angebote der „KrautCuisine“, Crêpes und Maroni, Bratwürstel und den beliebten „heißen Bischof“, einen weißen Glühwein.

Die Ammerseespatzen, ein Kinderchor und Alphornbläser sorgen für feierliche Stimmung vor dem Marienmünster in Dießen

Die Attraktion des Marktes könnte der neue Schmied werden, der nicht nur handgeschmiedete Waren verkauft, sondern auch vor Ort arbeitet und die Funken fliegen lässt. Auch für Kinder wird wieder allerlei geboten. Auf der Bühne gibt es Kindertheater und Lesungen. Für Samstag hat sich gegen 17 Uhr der Nikolaus angekündigt, ab 18 Uhr singen die „Ammerseespatzen“, ein Kinderchor der Musikschule Schondorf. Und am Sonntag um 16 Uhr positionieren sich die Alphornbläser vor dem Marienmünster. Der Markt ist geöffnet am Samstag, 7. Dezember, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, zwischen 11 und 18 Uhr. Noch ein Hinweis an Autofahrer: Derzeit steht der Parkplatz an der Rotter Straße nicht zur Verfügung.

