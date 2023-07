Dießen will ein Badefloß für St. Alban, das ohne Holz auskommt

Plus Immer wieder wird gefragt, wann das Badefloß für St. Alban geliefert wird. Doch jetzt wird auch darüber diskutiert, aus welchem Material die Badeinsel bestehen soll.

Die Frage, wann vor dem St. Albaner Bad endlich ein neues Badefloß schwimmen wird, wird im Dießener Gemeinderat ziemlich regelmäßig gestellt. Angeblich soll es zum Ende der Badesaison so weit sein. Inzwischen wurden auch weitere Einzelheiten zu Ausführung und Material publik, nachdem Miriam Anton (Grüne) entsprechend nachgefragt hatte. Zuvor war innerhalb des Gemeinderats bereits durchgesickert, dass das Floß keineswegs dem üblichen Bild aus zusammengezimmerten Holzelementen entsprechen dürfte.

Aus welchem Material denn das neue Floß bestehen werde, wollte Anton, die sich seit Jahren für ein plastikfreies Dießen einsetzt, wissen. "Aus Jute", antwortete Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer scherzhaft, was richtig übersetzt bedeutete, dass an den Kauf eines Kunststoff-Floßes gedacht wird. Bis 2019 war vor St. Alban ein Holzfloß gelegen, bis der Markt Dießen dieses aus Haftungsgründen aus dem Wasser nahm.