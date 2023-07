Dießen will Schule und Halle mit Hackschnitzeln statt Gas heizen

35 Jahre ist die Gasheizung von Mehrzweckhalle und Schule in Dießen alt. Der Gemeinderat macht sich jetzt über alternative Wärmequellen Gedanken.

Hackschnitzel statt Erdgas: Darauf soll es bei der künftigen Wärmeversorgung der Carl-Orff-Schule und der Mehrzweckhalle in Dießen hinauslaufen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die dazu bisher angestellten Überlegungen weiterzuführen: Das damit befasste Ingenieurbüro soll nun – auch um mögliche Förderungen abzuklären – die nächsten Planungsschritte tätigen. Denn die Wirtschaftlichkeit einer Wärmeversorgung auf Basis von Holz und Biomasse hängt wesentlich von der Höhe staatlicher Zuschüsse ab, wurde in der Sitzung deutlich.

Drei gemeindliche Liegenschaften wurden vom Ingenieurbüro IWS bislang betrachtet: der Komplex Schule und Mehrzweckhalle, ein von der Marktgemeinde vor einigen Jahren gekauftes Sechs-Parteien-Wohnhaus an der Landsberger Straße und eine Halle für Feuerwehr und Wertstoffhof an der Fritz-Winter-Straße. Sie alle werden mit Gas beheizt. Die älteste Heizung befindet sich in Schule und Mehrzweckhalle und wurde 1988 in Betrieb genommen, die Heizung des Wohnhauses dürfte laut Ingenieur Wolfgang Schwegler etwa zehn Jahre alt sein, erst sechs Jahre alt ist die Heizung in der Halle in der Fritz-Winter-Straße. Letztere wurde jedoch erst einmal bei der Betrachtung einer zentralen Wärmeversorgung ausgeklammert. Eine Wärmeleitung dorthin sei unwirtschaftlich, die dortige Heizung könnte auch durch eine Wärmepumpe ersetzt werden. Dagegen würde in der Schule eine Vorlauftemperatur von 80 Grad benötigt, führte Schwegler aus.

Zentrale Wärmeversorgung: Es könnte noch ein weiteres Gebäude dazukommen

In den nächsten Jahren könnte noch ein weiteres Gebäude für die Kinderbetreuung hinzukommen, das ebenfalls an eine zentrale Wärmeversorgung angeschlossen werden könnte. Alles Objekte zusammen würden eine Wärmeleistung von etwa 1000 Kilowatt erfordern. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung des Planers beruht auf einem Vergleich einer Erneuerung der Gasheizung mit einer Biomasseheizung, die zu jeweils einem Drittel aus gehacktem Restholz aus dem gemeindlichen Forst, Gehölzschnitt aus dem Gemeindebereich und zugekauften Hackschnitzeln befeuert werden könnte. Was Unterhalt und Brennstoff anbelangt, errechnete Schwegler bei der Variante mit Biomasse eine Ersparnis gegenüber dem Einsatz von Gas.

Allerdings sei die Investition in eine Hackschnitzelheizung mit mehr als fünf Millionen Euro um ein Vielfaches höher als die Erneuerung der Gasheizung. Auch bei einer zu erwartenden 20-prozentigen staatlichen Förderung wäre die Wärme aus der Biomasse-Heizung unter Einbeziehung der Investitionskosten noch deutlich teurer. Wirtschaftlich darstellbar wäre sie nur dann einigermaßen, wenn die Förderung verdoppelt würde. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass eine solche Heizanlage an 2000 von 8760 Jahresstunden laufe. Schwegler zeigte sich jedoch optimistisch, die Anlage entsprechend einstellen zu können.

Roland Kratzer (CSU) verweist auf die Verfügbarkeit von Solarstrom

Im Gemeinderat gab es den Ausführungen des Ingenieurs kaum etwas hinzuzufügen. Thomas Höring (Freie Wähler) meinte, aus ökologischer Sicht gebe es eigentlich keine Alternative zu den Hackschnitzeln. Roland Kratzer (CSU) wies aber auch auf die Verfügbarkeit von Solarstrom hin. Die Photovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle sei inzwischen aus der EEG-Vergütung herausgefallen und unweit der Mehrzweckhalle werde ein Solarfeld geplant.

Lesen Sie dazu auch

Nach der Verwendbarkeit eines weiteren Brennstoffs fragte Dr. Holger Kramer (Grüne): Ob man auch Schilf verbrennen könne? Das erachtete Schwegler aufgrund des bereits geplanten Einsatzes von minderwertigem Strauch- und Grünschnitt und des niedrigen Energiegehalts von Schilf als nicht möglich.