Dießener Amnesty-Gruppe lenkt den Blick nach Lesbos

Der Film "Picknick in Moria" zeigt im Kino in Dießen die Situation von Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos. Danach gibt es Olivenöl zu kaufen.

Die Amnesty-Gruppe Ammersee und die Kinowelt in Dießen haben Besuch vom Verein „Küche ohne Grenzen“ aus Weilheim erhalten, als im Kino der Film „Picknick in Moria“ in der Amnesty-Filmreihe „Die Würde des Menschen...“ gezeigt wurde.

Anlässlich der Vorführung von „Picknick in Moria“ freuten sich Kinoleiterin Lina Winkler und die Amnesty-Gruppe Ammersee über zahlreiche Zuschauer. Im Film folgt die litauische Dokumentarfilmerin Lina Luzyte dem afghanischen Künstler Talibshah Hosini, der mit Familie im griechischen Lager Moria feststeckt. Dort schreibt, produziert und dreht er mit anderen Asylsuchenden einen Spielfilm über eine geflüchtete Familie. Der Film ist ein bewegendes Dokument über die Kraft der Kunst als Mittel zum Überleben, heißt es in einer Mitteilung.

Inge und Heiner Putzier stellen den Verein NAN vor, der in Lesbos hilft

Zu Gast waren Inge und Heiner Putzier vom Verein „Küche ohne Grenzen“. Sie stellten nach dem Film das Projekt NAN und ihren Verein vor. NAN ist eine gemeinnützige Organisation auf der Insel Lesbos, die von vier engagierten Frauen gegründet wurde. Sie haben sich zusammengetan, um durch eine Gaststätte in der kleinen Hafenstadt Mytilini einen Treffpunkt für Geflüchtete und Einheimische zu schaffen und den Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Außerdem brachten die Putziers „solidarisches“ Olivenöl vom gemeinnützigen Verein Platanenblatt direkt aus dem gemeinsam mit Geflüchteten betriebenen Olivengarten auf Lesbos nach Dießen ins Kino zum Verkosten mit. Die mitgebrachten Olivenöle waren im Nu verkauft, auch als nachhaltiges Weihnachtsgeschenk.

Theaterleiterin Lina Winkler und Roland Nagl, Gruppensprecher von Amnesty Ammersee, standen zum Abschluss noch für einen Gedankenaustausch und Fragen zur Verfügung.

In der Filmreihe „Die Würde des Menschen...“ folgt am Donnerstag, 11. Januar, um 20 Uhr der nächste Film mit dem Titel „Der Mauretanier“ (Großbritannien 2022, 130 Minuten, Regie: Kevin Macdonald, mit Jodie Foster, Tahar Rahim, Shailene Woodley und Benedict Cumberbatch).

Die Kinowelt und die Amnesty-Gruppe Ammersee präsentieren in der Filmreihe „Die Würde des Menschen...“ einmal pro Monat, am zweiten Donnerstag um 20 Uhr, Filme zum Thema Menschenrechte aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Zu jedem Film erfolgt eine kurze Einführung und ein anschließender Austausch mit Gästen und Filmbesuchern. (AZ)