Dießener ASG-Schüler staunen bei der Forscherwoche in Jena

Sechs Schülerinnen und Schüler vom ASG in Dießen sind bei einer Forscherwoche in Jena. Dabei geht es unter anderem um Astronomie, Nanopartikel und neue Batterietypen.

Mikroskopie mit der Handykamera und Nanopartikel: Das und mehr bot die Forscherwoche in Jena 18 Schülern und Schülerinnen aus ganz Deutschland in der vergangenen Woche. Seit 1994 organisieren mehrere Schulen aus dem Bundesgebiet reihum diese Veranstaltung, zu der das Ammersee-Gymnasium (ASG) sechs naturwissenschaftlich besonders interessierte Schüler und Schülerinnen entsandte. „Auf diese Weise fördern wir Talente", erläutert Alfred Lippl, Direktor des ASG. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Schon am ersten Abend steckte der organisierende Lehrer Frank Werner vom Friedrich-Schiller-Gymnasium Zeulenroda die Jungforscher mit seiner Begeisterung für den Sternenhimmel an. Nach kurzer Erläuterung, wie man eine Sternenkarte richtig einstellt und abliest, ging es hinaus in die Nacht zur praktischen Erprobung auf eine Wiese im Wald. Die Karten über die Köpfe haltend entdeckten die Schüler im Norden den Großen Wagen. Mit einem Laser zeigte ihnen der Astronom Sternbilder wie die Kassiopeia, den Schwan und den Kleinen Wagen sowie das Sommerdreieck, das sich aus den Sternen Wega, Atair und Deneb zusammensetzt und besonders gut im Sommer und Herbst erkennbar ist. Am Ende fiel den Astronomiebegeisterten ein heller Stern nahe dem Horizont unterhalb des Polarsterns auf. „Mit der Karte haben wir herausgefunden, dass wir die Kapella entdeckt haben", freute sich Julia Thoma (16) vom ASG.

ASG-Schüler bei der Forscherwoche: Warum es auf der Venus so viel heißer als auf der Erde ist

In der 25-Meter-Kuppel des Jenaer Planetariums konnten die Jungforscher und Jungforscherinnen die Erde auf einer animierten Reise durchs Sonnensystem aus einer ganz anderen Perspektive betrachten: Beim Besuch auf dem Zwillingsplaneten der Erde, der Venus, musste sich ihr Raumschiff zuerst einmal durch die Atmosphäre dieses von Wolken komplett bedeckten Nachbarplaneten kämpfen, die fast vollständig aus CO 2 besteht. Dieses Gas ist auch der entscheidende Grund für die lebensfeindlichen Temperaturen von 460 Grad, die auf der Venus herrschen. „Wenn der CO 2 -Gehalt auf der Erde weiter ansteigt, wird die Erde der Venus ähnlicher und das Leben auf der Erde schwieriger“, übertrug Lena Häfele (16) die Erkenntnisse und folgerte: „Wir müssen unsere Erde wertschätzen.“

Einer der Höhepunkte für die Jungforscher war der Workshop zur Nanomedizin. Hier galt es, nach einer Einführung durch Antonia Fruntke von der Chemisch Geowissenschaftlichen Fakultät der Uni Jena, selbst Nanopartikel zu erzeugen. Dazu ließen sie Milchsäure und Glykolsäure polymerisieren. „Nanopartikel werden verwendet, um Medikamente an ganz bestimmte Orte im Körper zu transportieren. Dadurch können sie in geringeren Dosen verabreicht werden, wodurch sie den restlichen Körper weniger belasten und gleichzeitig besser wirken, weil ja die Medikamente genau an die gewünschte Stelle transportiert werden," erklärte Marc Stahl (16). Gerade in der Krebsforschung sei dieses Verfahren vielversprechend.

Batterien ohne Lithium und Kobalt

Im Vortrag über "Polymere für Energieanwendungen" stellte Prof. Dr. Ulrich Schubert vom Center for Energy and Environmental Chemistry neue Batterietypen vor. Er erläuterte, dass diese ohne das seltene Lithium und ohne Kobalt mit organischen Polymeren arbeiten. Die Polymer-RF-Batterien sind sehr häufig wiederaufladbar, umweltfreundlicher als herkömmliche Batterien und haben einen kleineren CO 2 -Fußabdruck. „Warum sind diese Batterien noch nicht weitverbreitet?“, wunderte sich Carolina Friedrich (16). Einer der Gründe ist die geringere Dichte der Energie im Vergleich zu Lithiumbatterien, erfuhr die Jungforscherin.

"Ein Handy lässt sich sehr einfach in ein Mikroskop verwandeln“, staunte Carolina. Im Workshop des DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) zerlegten die MINT-Begeisterten die Kamera eines kaputten Handys. Sie trennten das Objektiv von der alten Kameraplatine ab und klebten es auf die Kamera ihres eigenen Smartphones. Hält man dieses Handymikroskop im richtigen Abstand, so kann man gedruckte Bilder in Punktmuster auflösen, Staubflocken analysieren oder die Webstruktur der Jeans erkennen.

Lena Häfele, Katharina Töpfer und Carolina Friedrich (von links) bauten bei der Forscherwoche in Jena ein Handy zu einem Mikroskop um. Foto: Ammersee-Gymnasium

„Die Forscherwoche zeigt den MINT-Begeisterten, was Forschung erreichen kann, sie erleben, dass sie etwas bewirken können und lernen kennen, was sie an der Universität erwartet“, meint Eckart Werner-Forster, der Forscherwoche-Beauftragter des ASG. „Damit gewinnen sie die besondere Motivation, die auf eigenen Erfahrungen beruht.“ (AZ)