Dießener Autowerkstatt kann jetzt erweitern

Nach einigem Hin und Her stimmt der Dießener Bauausschuss jetzt einer Erweiterung der Autowerkstatt zwischen Weilheimer Straße und Schacky-Park zu.

Die Autowerkstatt mit Tankstelle am südlichen Ortseingang von Dießen kann jetzt erweitert werden. Im Juli 2022 hatte der Bauausschuss sein Einvernehmen mit dem diesbezüglichen Bauantrag bei 4:4-Stimmengleichheit noch versagt, zwischenzeitlich nahm der Bauwerber noch Änderungen vor, sodass das Vorhaben jetzt mit 7:2 Stimmen gebilligt wurde.

Die Ablehnung im Juli 2022 wurde unter anderem damit begründet, dass der Bauantrag von der Bauvoranfrage abweiche. Nun verkleinerte der Werkstattbetreiber das geplante Reifenlager im Kellergeschoss um etwa die Hälfte. Damit entspreche beantragte Fläche nun dem Umfang in der Bauvoranfrage. Auch zunächst vorgetragene Bedenken des Landesamts für Denkmalpflege, die vergrößerte Autowerkstatt werde vom denkmalgeschützten Schacky-Park aus sichtbar sein, kontnen durch ein Schnurgerüst ausgeräumt werden.

Michael Hofmann singt ein Loblied auf das geplante Bauwerk

Erneut stimmte Michael Hofmann (Bayernpartei) ein Loblied auf das Vorhaben an. "Ich bin heilfroh, wenn ein Unternehmer so viel Geld in die Hand nimmt und investiert und baut. Der erneut von Gabriele Übler (Grüne) vorgetragenen Kritik begegnete Hofmann mit dem Satz: "Vielleicht ist es das Problem, dass es um Autos geht."

Positiv bewertete Hofmann auch "die herausragende Architektur", wobei man bei der anschließenden Stellungnahme von Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) möglicherweise auch eine Prise Ironie heraushören konnte, als er sagte: "Das wird wahrscheinlich das Haus des Jahres."

