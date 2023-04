Dießener Bauausschuss lehnt Wohnanlage an der Rotter Straße ab

In Dießen scheint der Bauboom noch nicht zu Ende zu sein: Dem Bauausschuss liegen wieder zwei größere Wohnungsbauprojekte vor.

Zwei größere Bauvorhaben haben am Montag den Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde Dießen beschäftigt: Zum Neubau einer Wohnanlage mit Garagen an der Hübschenrieder Straße in Riederau wurde zur kleineren der zwei vorgelegten Varianten das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Ein Antrag auf Vorbescheid zum Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern auf einem Grundstück, das sich nördlich und westlich oberhalb des Metzgerweihers zwischen Rotter Straße und Grünhütlstraße erstreckt, wurde dagegen einstimmig abgelehnt.

Im Flächennutzungsplan ist der nördliche Teilbereich (3489 Quadratmeter) des insgesamt 5717 Quadratmeter großen Grundstücks am Metzgerweiher als Wohnbaufläche ausgewiesen. Anstelle des bestehenden Wohnhauses und der dazugehörigen Garagen sind in diesem nördlichen Teilbereich nun zwei Mehrfamilienhäuser mit fünf beziehungsweise sechs Wohneinheiten geplant. Zwischen den beiden Gebäuden sollte eine Tiefgarage mit 14 Stellplätzen untergebracht werden. Weitere Stellplätze – insgesamt 35 – waren oberirdisch vorgesehen.

Rotter Straße: An der Nordseite gelten andere Regeln als an der Südseite

Hinsichtlich der städtebaulichen Situation merkte Bauamtsleiterin Johanna Schäffert an, dass im Zusammenhang mit früheren Verfahren der Rotter Straße mittlerweile eine trennende Wirkung zuerkannt worden sei: Das, was baulich nördlich der Rotter Straße passiere, wie zum Beispiel aktuell der Bau von großen Mehrfamilienhäusern, habe deshalb keine unmittelbare Wirkung auf den Bereich südlich der Straße, wo sich das antragsgegenständliche Baugrundstück befindet. Aus Sicht der Gemeinde sei es deshalb fraglich, ob sich das geplante Bauvorhaben in die Umgebung einfüge. Dieser Ansicht schloss sich auch der Bau- und Umweltausschuss einstimmig an.

Erfolgreicher waren die Antragsteller, die für ein knapp 4000 Quadratmeter großes Baugrundstück, das sich von der Hübschenrieder Straße in Riederau bis zur Neuwiese erstreckt, einen Antrag auf Bauvorbescheid vorgelegt hatten. Sie bekamen grünes Licht (7:1) für den Neubau von fünf Einfamilienhäusern und einem Doppelhaus. Für die insgesamt sieben Wohneinheiten sollen sieben Garagen mit begrüntem Flachdach und sieben offene Stellplätze ausgewiesen werden. Eine größere Variante mit elf Wohneinheiten lehnte der Ausschuss ab.

