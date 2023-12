Dießener Bauausschuss stemmt sich gegen Verlegung eines Bachs

Für den Bau zweier Häuser am Dießener Baumschulweg muss ein Bach verlegt werden. Die Fachbehörden sehen das als machbar an. Warum die Gemeinde aber weiter dagegen ist.

Zum wiederholten Mal hat sich der Bau- und Umweltausschuss des Dießener Gemeinderats mit einem Bauvorhaben am Baumschulweg beschäftigt. Für dieses Bauvorhaben müsste ein Bach verlegt werden. Und das lehnt der Markt Dießen ab. Die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes und das Wasserwirtschaftsamt geben allerdings grünes Licht dafür.

In seiner jüngsten Sitzung brachte der Bauausschuss erneut seine Bedenken hinsichtlich der geplanten Bebauung des Grundstücks mit einem Einfamilienhaus und einem Doppelhaus und vor allem mit der damit verbundenen Verlegung des dortigen Bachlaufs zum Ausdruck. Die Bauvoranfrage für das Grundstück am Baumschulweg wurde bereits mehrfach, zuletzt im Oktober 2021, behandelt. Das gemeindliche Einvernehmen wurde bislang nicht erklärt.

Bereits im Januar 2022 hatte das Landratsamt mitgeteilt, dass man sich nach Prüfung der Sach- und Rechtslage sowie einer Ortseinsicht der Einschätzung der Gemeinde nicht anschließen könne. Das gemeindliche Einvernehmen wurde vom Landratsamt ersetzt und der Bauvorbescheid wurde im Mai 2022 erteilt. Auch das nun vorliegende Ergebnis des von der Gemeinde geforderten wasserrechtlichen Verfahrens kam mittlerweile zu einem positiven Ergebnis, ebenso wie die Prüfung durch die Untere Naturschutzbehörde. Beide Fachbehörden stimmen dem Vorhaben, unter einer Vielzahl von Auflagen, grundsätzlich zu. Die Gemeinde wurde diesbezüglich um Stellungnahme gebeten.

Wie Bauamtsleiterin Johanna Schäffert zusammenfasste, soll der Bachlauf gemäß den vorliegenden Berichten an die südliche Grundstücksgrenze verlegt, aufgeweitet, naturnah gestaltet und ökologisch aufgewertet werden. Berücksichtigt seien auch die bereits vorhandenen Gewässeranschlüsse. Laut Wasserwirtschaftsamt soll der neugestaltete Bachlauf und – wie von der Gemeinde gewünscht - fünf Meter ober- und unterhalb davon in die Zuständigkeit der Grundstückseigentümer übergehen.

Wie Michael Hofmann (Bayernpartei) zum Verfahren bemerkte, habe man es bei den Stellungnahmen wohl mit „typischen Schreibtischtätern“ zu tun. Die unterirdischen Quellen in diesem Bereich des Baumschulweges seien zum Beispiel nicht erfasst. „Wenn wir Wasser irgendwo verdrängen, oder meinen, wir leiten es um, kommt es anderswo wieder heraus und die Gemeinde macht sich haftbar.“ Man sollte den Wasserhaushalt mit seinen Quellen im Südwesten von Dießen besser in Ruhe lassen, mahnte Hofmann. Auch seien die Baukosten für die Bachverlegung seiner Ansicht nach viel zu niedrig angesetzt. „Auf diesem Grundstück kann man nicht bauen, außer man baut Pfahlbauten und erschließt die mit einer Hängebrücke“, so Hofmanns Fazit.

Lesen Sie dazu auch

Noch liege der Bachlauf am tiefsten Punkt relativ flach im Gelände, gab Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) zu bedenken. Da das Grundwasser hochstehe, würden bereits dicht unter der Oberfläche Amphibien leben. Wenn man den Bach nach Süden verlege, so Sanktjohanser weiter, treffe man auf eine Hanglage. Hier könne der Bach nicht zu einem naturnahen Gewässer, sondern nur zu einem „Tiefengerinne“ werden. Es gehe mindestens um einen Meter Höhenunterschied und die bereits bestehenden Drainagen könne man nicht in der Luft anschließen. „Der neue Bachlauf sieht auf dem Plan schön aus, aber ich glaube nicht, dass er in der Realität passt“, fasste Sanktjohanser zusammen. Dieser Einschätzung schloss sich das Gremium einstimmig an.