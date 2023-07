Dießener Bürgerversammlungen finden nach der Sommerpause statt

Später als traditionell werden heuer die Bürgerversammlungen im Markt Dießen abgehalten. Wann und wo Gelegenheit zum Diskurs ist.

Wiederholt wurde in den Gemeinderatssitzungen schon nach den Terminen für die Bürgerversammlungen in Dießen nachgefragt, die traditionell im Frühjahr stattfinden. Heuer, das steht nun fest, wird es Spätsommer beziehungsweise Herbst sein, wenn die Dießenerinnen und Dießener Gelegenheit haben, sich in die gemeindepolitische Meinungsbildung einzubringen und Bürgermeisterin Sandra Perzul aus dem Rathaus berichtet.

Die Versammlungen finden zu folgenden Terminen statt:

Dienstag, 12. September, ab 20 Uhr im Schützenheim in Dettenhofen ;

; Dienstag, 19. September, ab 19.30 Uhr im Sportheim in Dettenschwang ;

; Mittwoch, 20. September, ab 19.30 Uhr im Gasthof Wegele in Obermühlhausen;

Donnerstag, 21. September, ab 19.30 Uhr im Kramerhof in Riederau und

Mittwoch, 27. September, ab 19.30 Uhr in der Sportgaststätte in Dießen .

Anträge zur Bürgerversammlung in Dießen und zu den jeweiligen Ortsversammlungen sind schriftlich, spätestens eine Woche vor Beginn der jeweiligen Versammlung, beim Markt Dießen einzureichen. (AZ)

