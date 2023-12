Dießener Carsharing-Autos werden immer öfter genutzt

Der Dießener Carsharing-Verein ist mit der Akzeptanz seines Angebots recht zufrieden. Ein Problem gibt jedoch Anlass für Diskussionen unter den Mitgliedern.

Die drei Autos des Carsharing-Vereins in Dießen werden immer häufiger genutzt. Das berichtet der Verein aus seiner Mitgliederversammlung, die kürzlich stattgefunden hat. Nach der Begrüßung der zahlreich anwesenden Mitglieder durch die Vorsitzende Gabriele Übler wies Schatzmeister Ernst Roeckl auf die erfreuliche finanzielle Situation des Vereins und steigende Mitgliederzahlen hin. Der Zweite Vorsitzende Peter Haubold konnte in seiner Präsentation zeigen, dass das Angebot von drei Autos, die an verschiedenen Standorten zwischen Bahnhof und St. Georgen für alle Mitglieder zur Verfügung stehen, immer häufiger genutzt wird. Tatsächlich stiegen die Reservierungen für die Fahrzeuge verglichen mit dem Vorjahr im Durchschnitt pro Monat um über 40 Prozent.

Besonders glücklich sei der Verein darüber, dass die Autos an fast allen Tagen im Jahr unterwegs sind, dennoch aber eine parallele Nutzung aller drei Fahrzeuge nur relativ selten vorkommt. Allen Nutzern und Nutzerinnen der Autos stehe damit fast immer ein Auto auch kurzfristig zur Verfügung. Der Verein hat im Moment 83 Mitglieder, die Carsharing häufig als kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zum eigenen Erst- oder Zweitwagen ansehen. Als Mitglied kann man darüber hinaus weitere Familienangehörige als Fahrzeugnutzer registrieren.

Drei Fahrzeuge umfasst der Fuhrpark des Dießener Carsharings

Der Carsharing-Verein bietet seit August auch Feriengästen, die ohne eigenes Auto in Dießen Urlaub machen, seinen Fahrzeugpool an. Der Verein ist hierzu bereits auf die ortsansässigen Vermieter von Hotelzimmern oder Ferienwohnungen zugegangen und hoffe auf eine gute Kooperation.

Strittige Inhalte gab es kaum zu diskutieren, einzig das Thema Sauberkeit bleibt ein heißes Eisen. Der Vorstand appellierte nochmals an alle Nutzer, die Fahrzeuge so zurückzugeben, wie sie auch vorgefunden wurden. Schließlich werde der Verein ausschließlich ehrenamtlich geführt und im Gegensatz zu den wesentlich teureren kommerziellen Autovermietungen basiere das lokale Carsharing-Angebot vor allem auf gegenseitigem Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein der Fahrer und Fahrerinnen. (AZ)