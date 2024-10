Dießener feiern am Vogelherd den Kirchweihtag

Herbstsonne am Samstag, am Montag, doch ausgerechnet am Kirchweihsonntag blieb der Himmel hochnebelartig bedeckt, als man in Dießen nachmittags zum „Kirta“ des Dießener Heimat- und Trachtenvereins hinaus zum Vogelherd ging. Auch wenn die Sonne nicht lachte, war es bei 14 Grad Außentemperatur gerade noch so passend, um noch einmal das schöne Gewand anzuziehen und sich im Freien zu Kaffee und Kuchen oder Bier, Wein und Brotzeit im Hof vor der Trommlerhütte niederzulassen. Und den Kindern wurde es beim Heuballenhupfen sowieso ziemlich schnell warm. Die Uttinger Blasmusikfreunde spielten, die Trachtenjugend tanzte einige Einlagen und wer noch etwas Schwung in sein Sonntagsprogramm bekommen wollte, wagte sich auf die Kirtahutschn, der großen Schaukel, die im Stadel aufgehängt war. Als es allmählich dämmerte und die Musiker noch Brotzeit machten, ließ sich die Anziehungskraft der Dießener Kirchweih auch wieder darin ablesen, dass praktisch alle 1000 Kiachlen, die an diesem Tag gebacken worden waren, verspeist waren.

Auf der Kirtahutschn ist immer was los. Foto: Gerald Modlinger