Dießener Feuerwehr hat 2023 doppelt so viele Einsätze wie im Jahr zuvor

2023 konnte sich die Dießener Feuerwehr nicht über zu wenig Beschäftigung beklagen. Fast jeden Tag gab es einen Alarm für die 58 Aktiven.

Der Jahresrückblick mit Neuwahlen des Vorstands des Feuerwehrvereins, Beförderungen, Ehrungen und die Ernennung von Ehrenmitgliedern waren Hauptpunkte der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dießen. Zu Beginn konnte Vorsitzender Daniel Christ neben den fast 80 anwesenden Mitgliedern im Saal des Gasthofes Unterbräu Ehrenvorsitzenden Helmut Neckermann, Ehrenkommandant Winfried Kahler und Ehrenmitglied Heinrich Papesch begrüßen, ebenso Bürgermeisterin Sandra Perzul und Feuerwehrreferent Johann Vetterl sowie die Vertreter der Kreisbrandinspektion und der Feuerwehr St. Georgen.

In seinem Jahresrückblick erwähnte Vorsitzender Daniel Christ den „Mitmachtag“ und „Die lange Nacht der Feuerwehr“ sowie den Infostand am Marktsonntag, wo man wieder einige neue Mitglieder gewinnen konnte. Dazu kamen der viertägige Töpfermarkt mit Brotzeitstand an der Bootshütte, der Kameradschaftsabend mit der Feuerwehr Oberalting-Seefeld, das 150. Jubiläum der Feuerwehr Herrsching, die Floriansfeier und Törggelen bei der Patenfeuerwehr Nals in Südtirol, sowie die Teilnahmen an den weltlichen und kirchlichen Festlichkeiten. Insgesamt wurden 3081 Stunden Vereinsarbeit geleistet, zusätzlich zu den Stunden der aktiven Wehr und den Ausbildungsstunden.

Die Dießener Feuerwehr wurde im Durchschnitt fast jeden Tag alarmiert

325 Mitglieder hat die Feuerwehr, war dem Bericht von Schriftführerin Anja Bukoll zu entnehmen. Darunter sind 58 Aktive, 27 Feuerwehranwärter, vier Ehrenmitglieder, 20 passive und 260 fördernde Mitglieder.

Die Einsätze der Aktiven nach insgesamt 332 Alarmierungen haben sich gegenüber 2022 (156) mehr als verdoppelt, berichtete Kommandant Florian König. Davon waren 23 Brandeinsätze und 288 technische und sonstige Hilfeleistungen. Das bedeutete 2580 Einsatzstunden. Das Einsatzgeschehen erstreckte sich von Bränden über Verkehrsunfälle und Wohnungsöffnungen. Gleich der erste Einsatz Anfang Januar 2023 führte nach Obermühlhausen zu einem Großbrand. „Dabei zeigte sich wieder die gute Zusammenarbeit mit den Ortsteilwehren in der Marktgemeinde, wie auch bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person im Ortsbereich“, lobte Kommandant König.

Unwetter sorgten für viel Arbeit bei der Dießener Feuerwehr

Bei einem weiteren Großbrand in höchster Alarmstufe Ende November in Schondorf wurde die Dießener Drehleitereinheit gefordert. Bei Verkehrsunfällen galt es eingeklemmte Personen aus den verunfallten Fahrzeugen zu befreien und auch ein brennendes Auto abzulöschen. „Das vergangene Einsatzjahr stand hauptsächlich unter dem Motto Unwetter. Bei verschiedenen Stürmen und Wetterlagen, wie auch starker Schneefall zum Jahresende 2023, galt es 150 Einsätze mit Stichwort ,Unwetter' abzuwickeln“, führte Kommandant König aus. Neben den 94 Gruppen-, Zug- und Einsatzübungen fanden noch diverse Fachbereichsübungen statt, um auch die Spezialgeräte in den Einsatzfahrzeugen zu beherrschen, erklärte der Kommandant. Neben der Gesamtzahl von 7010 Ausbildungs- und Übungsstunden wurden für Arbeitsdienst und Gerätewarttätigkeiten noch weitere 7308 Stunden von Aktiven und Feuerwehrmitgliedern geleistet, was eine Gesamtzahl von insgesamt 16.898 Stunden über das Jahr bedeutet.

Über die Ausbildung der 27 Mädchen und Buben im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren in der Gruppe der Feuerwehranwärter berichtete Jugendwart Andreas Schumann, der altersbedingt in der Jahresmitte aus dem aktiven Dienst wie auch als Jugendwart ausscheidet. Das Amt des Jugendwartes wird Julia Lampl gemeinsam mit Florian Engert übernehmen.

Die Dießener Feuerwehr bekommt zwei neue Ehrenmitglieder

Nach Entlastung und Wahlen des Vorstands dankte Bürgermeisterin Sandra Perzul für die Einsatzbereitschaft der Aktiven und das zusätzliche Engagement des Feuerwehrvereins.

Ehrenkreisbrandinspektor Robert Waldhauser (mit Urkunde) ist jetzt auch Ehrenmitglied der Dießener Feuerwehr. Das Foto zeigt ihn mit (von links) Kommandant Florian König sowie dem Vorsitzenden Daniel Christ und seinen Stellvertreter Stefan Schmid. Das zweite neuernannte Ehrenmitglied Franz Schuster ist derzeit in Urlaub. Foto: Raimund Fellner

Großes Lob für die Dießener Floriansjünger gab es auch von Kreisbrandrat Christoph Resch. „Es ist schön zu sehen, dass die Dießener Feuerwehr lebt und so aktiv ist, wie die hohen Zahlen der Einsätze und der aufgewendeten Stunden der Aktiven mit den zahlreichen Aus- und Weiterbildungen auch in den drei bayerischen Feuerwehrschulen zeigten. Was in der Freiwilligen Feuerwehr Dießen geleistet wird, auch als eine der drei führenden Wehren im Landkreis mit Landsberg und Kaufering, ist besonders lobenswert. Es gibt nicht viele Feuerwehren, die so eine gute Jugendarbeit leisten wie in Dießen."

Auf Vorschlag des Vorstands und mit Einwilligung der anwesenden Mitglieder der Jahreshauptversammlung wurden Franz Schuster und Robert Waldhauser wegen ihrer herausragenden Verdienste zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ein weiterer Bericht zu Auszeichnungen und Beförderungen folgt.