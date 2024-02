Dießener Haushalt: Zwei Gemeinderäte stimmen dagegen

Der finanzielle Spielraum des Marktes Dießen verengt sich: Die Zeiten, in denen keine Schulden gemacht werden mussten, könnten bald vorbei sein.

Der Dießener Gemeindehaushalt für 2024 ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen worden, ebenso die teilweise neuen Hebesätze für die Grundsteuer, der Stellenplan und die Finanzplanung bis 2027. Zwei Gemeinderäte lehnten den Haushalt ab.

Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) fasste die schriftlichen Ausführungen der Kämmerei zusammen und betonte, dass sich seit der letzten Sitzung des Finanzausschusses eine weitere Änderung ergeben habe: Der Kreistag habe den Hebesatz für die der Kreisumlage von 52 auf 53 Punkte erhöht. Damit reduziere sich die geplante Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt in Dießen um 147.000 auf 299.000 Euro. Die vorläufige Umlagekraft (sie berechnet sich aus den Gemeindesteuern und 80 Prozent der im Vorjahr erhaltenen Schlüsselzuweisung) betrage 14,7 Millionen Euro und liege damit 11,4 Prozent über der des Vorjahres. Das führe wiederum automatisch zu einer höheren Kreisumlage (7,9 Millionen Euro) und zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen (1,9 Millionen Euro).

Die Rücklage könnte sich heuer in Dießen mehr als halbieren

Um die geplanten Investitionen zu stemmen, so das Fazit, werde die Gemeinde in den kommenden Jahren um Kreditaufnahmen nicht herumkommen. In Kürze solle es deswegen einen Termin mit dem Gemeinderat geben, um über die Finanzierung und Realisierung von Projekten zu sprechen, „die vielleicht in den Köpfen herumschwirren“, und nochmals genauer unter die Lupe genommen werden sollten.

„Wir können aktuell einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und wir haben sieben Millionen Euro Rücklagen“, so die Bürgermeisterin. Allerdings seien 3,7 Millionen davon gebunden und würden gebraucht, sobald die entsprechenden Rechnungen vorliegen, "dann haben wir noch eine Rücklage von 3,3 Millionen“.

Die Personalkosten liegen in Dießen bei mehr als sechs Millionen Euro

Die Kreditermächtigungen von 2022 und 2023 in Höhe von 4,9 Millionen Euro werden in den aktuellen Haushalt übernommen. Für neue Projekte in diesem Jahr seien Kredite von weiteren zwei Millionen Euro veranschlagt worden, außerdem werden laut Plan 563.000 Euro aus der Rücklage entnommen. „Wenn wir alle Kredite benötigen, die unserer Kämmerer aufgeschrieben hat, landen wir bei 6,9 Millionen“, so Perzul.

Im Stellenplan gebe es eine Minderung von 2,6 Stellen im Soll. Deer Gesamtpersonaletat belaufe sich voraussichtlich auf 6,4 Millionen Euro. Das entspreche im Verhältnis dem Ansatz von 2023 mit einer Mehrung von 4,5 Prozent, was ungefähr die aktuell umgesetzte Tariferhöhung im öffentlichen Dienst widerspiegle.

Rückfragen oder Wortmeldungen zum Haushalt gab es aus dem Gemeinderat nicht. Gegen den Haushalt stimmten Zweiter Bürgermeister Roland Kratzer (CSU) und Michael Lutzeier (Die Partei).