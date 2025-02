Dießener Kinder stürmen am Lumpigen Donnerstag das Rathaus

Heidi, Heidi, Deine Welt sind die Berge - so tönt es am Lumpigen Donnerstag aus dem Thongasserl: Die Belagerer aus der Grundschule sind unmittelbar am Ziel. Dort, im Rathaus, lagern in gelben Postkisten 40 Kilogramm Süßigkeiten. Doch es dauert nicht lange, bis Bürgermeisterin Sandra Perzul - heuer im Piratenkostüm - beidreht und die Kinder die erhoffte Beute machen können.

Rektor Michael Kramer, Bürgermeisterin Sandra Perzul und Rathaus-Sprecherin Petra Freund (rechts) griffen tief in die Bonbonkisten, als das Rathaus von rund 380 Grundschulkindern belagert wurde. Foto: Gerald Modlinger

So an die 380 Buben und Mädchen sind von der Carl-Orff-Schule heruntergezogen, das gibt dann - in jedem Fall rechnerisch - für alle eine ordentliche Portion, die sich in den mitgebrachten Taschen verstauen lässt. Spätestens, als die Kinder den „Kikeriki“ anstimmen, ergießt sich der Gummibärchen- und Bonbonschauer im vollem Maß. Der ansonsten winterlich graue Marktplatz verwandelt sich in ein buntes Bild mit schrägen Kopfbedeckungen, bunten Perücken und vielen lustigen und fantasievollen Verkleidungen. Auch etliche teils kostümierte Erwachsene stehen am Rand und beobachten das muntere Spektakel.

So ist es zur Freude der Kinder seit vielen Jahrzehnten in Dießen Brauch. Und dieser wird auch und gerade in Zeiten gepflegt, in der manche um die Sicherheit bei solchen Aktivitäten fürchten. Aber Feuerwehr und Polizei sorgen beim Schülerfasching gleich doppelt dafür, dass sich niemand unsicher fühlen muss.

Ein scharfer Blick und schnelles Reaktionsvermögen sind bei der Rathaus-Belagerung notwendig, um viele Süßigkeiten zu erbeuten. Foto: Gerald Modlinger