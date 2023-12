Dießener Kinowelt erhält wieder eine Programmprämie

78 bayerische Kinos werden für ihr Programm mit Prämien des Film-Fernseh-Fonds Bayern bedacht. Darunter ist auch wieder die Dießener Kinowelt.

Auch dieses Jahr ist die Kinowelt am Ammersee für ihr Programm vom Film-Fernseh-Fonds (FFF) Bayern geehrt worden. Bei der Kinoprogrammprämienverleihung in Landshut wurde die Kinowelt von Medienminister Dr. Florian Hermann ausgezeichnet. Die Kinowelt am Ammersee gehört jährlich zu den für ihr Programm ausgezeichneten bayerischen Kinos.

Inhaberin Dr. Doris Apell-Kölmel und Theaterleiterin Lina Winkler freuen sich sehr über die Auszeichnung des FFF Bayern. "Wir freuen uns und bedanken uns bei allen unseren Gästen, die das Programm der Kinowelt schätzen und gerne zu uns kommen! Gratulation auch an alle anderen ausgezeichneten Kinos für ihr tolles Engagement", werden sie in einer Mitteilung zitiert.

Zur Verleihung der FFF-Programmprämien in Landshut statt waren Vertreter aller 78 prämierten Kinos anwesend. 2023 standen für die FFF-Programmprämien erneut höhere Fördermittel als in den vorpandemischen Jahren zur Verfügung. Neben den regulären Mitteln aller FFF-Gesellschafter (Freistaat Bayern, BR, ZDF, RTL, Seven.One Entertainment Group, BLM und Sky) hat der Bayerische Landtag zusätzliche 360.000 Euro bereitgestellt. 106 Anträge auf Gewährung einer Kinoprogrammprämie für das Jahresfilmprogramm des Vorjahres – also für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 – waren eingereicht worden. 24 Kinos erhalten 7.500 Euro, 32 10.000 Euro, 21 Kinos werden mit 15.000 Euro prämiert und ein Kino erhält die Spitzenprämie in Höhe von 20.000 Euro. (AZ)

