Dießener Kunstanstalt startet die nächste "Kultur Offensive"

Der Verein "Freie Kunstanstalt" präsentiert für Herbst und Winter wieder ein kreatives Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dießen.

Von Oktober bis zum Frühjahr 2024 folgt die dritte Auflage der "Kultur Offensive" der Freien Kunstanstalt Dießen. Der Verein hat dazu nach eigenen Worten wieder ein buntes und vielfältiges Kulturprogramm zusammengestellt, gemeinsam mit spannenden Künstlerinnen und sozial engagierten Kursleitern aus der Region und darüber hinaus. Für jede Altersgruppe sei etwas dabei.

Zwischen den einzelnen Veranstaltungen und Kursen soll es auch noch spontane Events und Konzerte geben, worüber aktuell auf der Internetseite der Freien Kunstanstalt und auf Instagram informiert wird. Übrigens bietet der Verein für jeden Kurs einen kostenfreien Platz an für Personen, die gerne mitmachen wollen, sich aber schwertun, die Teilnahme zu finanzieren. Daneben ist die Freie Kunstanstalt daran interessiert, weitere Mitwirkende zu finden. Wer eine Idee für ein Konzert, einen Kurs oder eine andere Veranstaltung hat oder bei der Kultur Offensive mitarbeiten will, kann an programm@freie-kunstanstalt.de schreiben.

Die Kunstanstalt befindet sich in der ehemaligen Schreinerei Graf

Die Veranstaltungen finden in der Regel in der ehemaligen Schreinerei Graf in der Johannisstraße 33 in Dießen statt.

Das ist im Einzelnen geplant:

Bei der siebenteiligen Reihe (Beginn am 20. Oktober und 19. Januar, ab elf Jahren) "Refashion" werden neue Komposition aus alten Kleidungsstücken gemacht.

In der siebenteiligen Phantasiewerkstatt (Beginn am 19. Oktober und 1. Februar, ab acht Jahren) wird gemalt, gezeichnet, getöpfert, gebaut, experimentiert und ausprobiert.

" Dießen / Klüß – Audiovisuelle Dorfszenen" ist der Titel eines siebenteiligen Kurses mit Musik, Elektronik und Performance mit Annette Rießner, Gwydion ap Dafydd und dem Ensemble LUX:NM Berlin, der mit einem Konzert am 19. November in der Freien Kunstanstalt am 19. November abschließt. Der Kurs richtet sich auch an Interessierte, die keine musikalischen Vorkenntnisse haben.

Kultur Offensive: Von Aktzeichnen bis Unikatschmuck

Weitere Kurse beschäftigen sich mit der Herstellung von Unikatschmuck, Linoldruck, der Herstellung von Traumfängern, dem Aufbau eines Kunstbusiness, dem Bau einer Lautsprecheranlage für die Kunstanstalt, der Herstellung neuer Textilien aus Altmaterial ("Joy of Weaving"), Comic-Zeichnen, Schreiben, Malen, Sound-Design am Computer, Aktzeichnen und Cyanotypie.

Die Teilnahmegebühren liegen je nach Angebot zwischen zehn und 320 Euro. (AZ)